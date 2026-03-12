Vater von drei Töchtern: Patrick J. Adams' neues Leben

Patrick J. Adams (44) ist mittlerweile dreifacher Vater und lebt gemeinsam mit seiner Ehefrau, Schauspielerin Troian Bellisario (40), in einem turbulenten Haushalt voller Mädchenpower. Im exklusiven Gespräch mit Entertainment Tonight sprach der Suits-Star über sein Leben als "Girl Dad" und wie sich der Alltag mit drei Töchtern gestaltet. Der Schauspieler zeigte sich sichtlich gerührt und begeistert von seiner neuen Rolle, auch wenn die Familie mit dem Nachwuchs vor neuen Herausforderungen steht. Patrick verriet dem Magazin, dass drei Kinder für ordentlich Trubel im täglichen Leben sorgen und die Dynamik im Haushalt grundlegend verändert haben.

Der Vater von drei Mädchen erzählte weiter, wie sich Familie und Job für ihn neu einpendeln müssen. Die Balance zwischen seinem Beruf als Schauspieler und der Zeit mit seinen Töchtern zu finden, sei eine ständige Herausforderung, der er sich aber gerne stelle. Patrick betonte, dass das Leben mit drei Kindern zwar chaotisch sein kann, er die Zeit mit seinen Mädchen aber sehr genieße und die gemeinsamen Momente mit seiner Familie über alles schätze.

Patrick und Troian hatten sich während der gemeinsamen Arbeit an der Serie Pretty Little Liars kennengelernt und sind seit 2016 verheiratet. Die beiden Schauspieler gelten in Hollywood als eines der bodenständigeren Paare und halten ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Während Patrick vor allem durch seine Rolle als Mike Ross in der erfolgreichen Anwaltsserie "Suits" internationale Bekanntheit erlangte, feierte Troian ihren Durchbruch als Spencer Hastings in "Pretty Little Liars". Beide haben in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihnen die Familie ist und dass sie versuchen, ihren Kindern trotz ihrer Karrieren ein möglichst normales Leben zu ermöglichen.

Getty Images Patrick J. Adams, Schauspieler

Instagram / sleepinthegardn Patrick J. Adams und Troian Bellisario, Schauspieler

Getty Images Patrick J. Adams und Troian Bellisario im Januar 2025