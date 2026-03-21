Fast zehn Jahre Ehe: Patrick J. Adams gibt intime Einblicke

Patrick J. Adams (44) gewährt seltene Einblicke in sein Eheleben mit Troian Bellisario (40): Bei der Premiere seiner neuen Serie "The Madison" in New York sprach der Suits-Star jetzt mit dem Magazin People über das Geheimnis ihrer fast zehnjährigen Ehe. Der Schauspieler und die frühere Pretty Little Liars-Darstellerin hatten 2016 in Kalifornien geheiratet, gefeiert wurde damals mit zahlreichen Serienkollegen. Inzwischen leben Patrick und Troian als Eltern von drei Kindern – Aurora, Elliot und ein neugeborenes Baby. Sie führen ein trubelreiches Familienleben, das sie offenbar noch enger zusammengeschweißt hat.

Im Interview wollte Patrick sich zwar nicht als Ratgeber aufspielen, verriet aber doch, was für ihn und seine Frau funktioniert: "Zuhören, aufeinander achten, die andere Person vor das stellen, was du brauchst", fasst der Serienstar zusammen. Gleichzeitig betont er, dass auch in ihrer Beziehung nicht alles perfekt laufe: "Ich bin definitiv nicht hier, um Beziehungstipps zu geben, weil wir unterwegs viele Fehler machen." Trotzdem nennt er ein paar Bausteine, auf die sich das Paar immer wieder stützt: viel Geduld, jede Menge Liebe und vor allem gemeinsames Lachen. Während beruflich gerade seine neue Serie "The Madison" bei Paramount+ startet, scheint privat vor allem der familiäre Zusammenhalt im Fokus zu stehen.

Wie sehr Patrick und Troian dieses Familienglück schätzen, zeigen auch seine emotionalen Worte zur dritten Schwangerschaft. Als die Schauspielerin ihr Baby erwartete, schrieb Patrick auf Instagram: "Wir kennen deinen Namen noch nicht. Was wir wissen, ist, dass wir eine unendliche Menge Liebe für dich bereithalten." Dazu versprach der TV-Star dem Nachwuchs "Liebe, Lachen, Tränen, Tanzpartys, Schlaflieder und Lebenslektionen." Als das Baby im Januar zur Welt kam, teilte Patrick ein Foto der winzigen Hand und kommentierte schlicht: "Hab dich, du bist dran!" – ein kurzer, liebevoller Moment, der zeigt, wie wichtig dem Paar seine kleine, inzwischen fünfköpfige Familie ist.

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Imago Patrick J. Adams und Troian Bellisario bei der Weltpremiere von "The Studio" in Los Angeles, März 2025

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Instagram / patrickjadams Troian Bellisario mit ihren Kindern

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Instagram / sleepinthegardn Patrick J. Adams und Troian Bellisario, Schauspieler