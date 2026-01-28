Troian Bellisario und ihr Patrick begrüßen ihr drittes Baby

Troian Bellisario (40) und Patrick J. Adams (44) schweben erneut im Babyglück. Vor wenigen Stunden wandte der Schauspieler sich auf Instagram an ihre Fans. Er postet ein einfaches Schwarz-Weiß-Foto, auf dem eine kleine Babyhand in seiner Handfläche liegt. Dazu schreibt er scherzhaft: "Tick, du bist dran." Für die Community ist die Botschaft eindeutig: Der Suits-Star und die Pretty Little Liars-Darstellerin sind erneut Eltern geworden. Details zu Name oder Zeitpunkt der Geburt sind noch nicht bekannt. Die frisch gebackene Mama meldete sich ebenfalls noch nicht persönlich.

Für Troian und Patrick ist es bereits das dritte gemeinsame Kind. Das trübte die Freude über die Schwangerschaft aber kein bisschen. Im November gaben die beiden im Netz bekannt, erneut Nachwuchs zu erwarten. In einem Post schrieb der 44-Jährige eine liebevolle Botschaft an sein ungeborenes Kind: "Wir kennen deinen Namen noch nicht. [...] Wir wissen nicht, wie dein Lächeln aussehen wird oder was dein erstes Lachen mit unseren Herzen machen wird. Wir wissen nicht viel – aber wir wissen, dass es nichts gibt, was wir lieber wären als deine Eltern." In der Zwischenzeit bis zur Geburt versüßte Troian ihren Fans die Zeit immer wieder mit ästhetischen Babybauch-Bildern. Doch ein Geheimnis blieb: Den Namen des Babys verriet das Paar noch nicht.

Damit sind Troian und Patrick nun zu fünft zu Hause. 2018 wurden sie das erste Mal Eltern, als Töchterchen Aurora das Licht der Welt erblickte. Drei Jahre später folgte ihre kleine Schwester Elliot Rowena. Ein eingeschworenes Team sind die Serien-Stars aber schon seit über neun Jahren. Vergangenen Dezember feierten sie diesen Meilenstein mit einem süßen Instagram-Post. Patrick machte seiner Troian eine echte Liebeserklärung: "Danke für die späten Nächte und frühen Morgen und zwei (fast 3!) kleine Menschen, die verlangen, dass wir jeden Tag langsamer werden, aus Angst, dass wir alles vermissen. Weil 3286 Tage im Handumdrehen vergehen. So viel mehr zu tun. Ich denke, wir müssen einfach den Rest unseres Lebens zusammen verbringen, um alles reinzubekommen."

Instagram / patrickjadams Troian Bellisario und Patrick J. Adams, Schauspieler

Instagram / patrickjadams Patrick J. Adams mit der Hand seines dritten Babys

Instagram / patrickjadams Troian Bellisario mit ihren Kindern