Patrick J. Adams spricht über Co-Star Herzogin Meghans Leben

Patrick J. Adams (44) hat sich in einer neuen Episode des Podcasts "Not Skinny But Not Fat" mit Moderatorin Amanda Hirsch über seine ehemalige Co-Darstellerin Herzogin Meghan (44) unterhalten. Dabei sprach der Schauspieler offen darüber, wie sehr sich Meghans Leben seit ihrer gemeinsamen Zeit in der Serie Suits verändert hat. "Was sie durchgemacht hat, ist verrückt", sagte Patrick, wie in einem exklusiven Vorab-Clip zu sehen ist, den das Magazin People teilte. Die beiden Schauspieler verkörperten von 2011 bis zur siebten Staffel der USA-Network-Serie das Liebespaar Rachel Zane und Mike Ross, das am Ende sogar vor den Traualtar trat. Meghan war noch in "Suits" zu sehen, als ihre Beziehung zu Prinz Harry (41) begann. Anschließend verließ sie die Serie und heiratete den Prinzen im Mai 2018.

Im Podcast kam auch Patricks Instagram-Bio zur Sprache, die eine witzige Anspielung auf Meghan enthält. Dort bezeichnet er sich selbst als "der andere Typ aus der Serie, die du gerade auf dieser App schaust, weil das Mädchen diesen Prinzen geheiratet hat". Amanda zeigte sich begeistert von der humorvollen Beschreibung, doch Patrick kündigte an, diese ändern zu wollen. "Wo auch immer Meghan ist, wenn sie das jemals gelesen hat, denkt sie sich: 'Patrick, hör auf'", scherzte er und rollte dabei gespielt mit den Augen. Er fügte hinzu, dass Meghan häufig die Augen verdrehte. Das Augenrollen sei gewissermaßen eine Konstante zwischen ihnen gewesen. Ob die Herzogin jemals etwas zu seiner Bio gesagt habe, wollte Amanda wissen. "Nein, nie, aber ich bin mir sicher, dass ich ein Augenrollen bekommen hätte", erklärte Patrick.

Trotz ihrer unterschiedlichen Lebenswege besteht zwischen Meghan und Patrick nach eigenen Angaben noch immer ein freundschaftliches Band. In einem Reddit-Thread erklärte der Schauspieler im vergangenen Jahr zwar, dass sie "nicht wirklich in Kontakt" seien, weil Meghan inzwischen "ein ganz anderes Leben" führe. Umso mehr freute er sich jedoch, als nach der Ankündigung seines "Suits"-Rewatch-Podcasts mit Kollegin Sarah Rafferty (53) plötzlich eine Nachricht der Herzogin auf seinem Handy landete. Meghan habe ihm demnach einen lieben Text geschickt, in dem sie sich begeistert über das Projekt zeigte und fragte, wie sie die beiden unterstützen könne. "Es ist so schön, auch nach so vielen Jahren noch diese Unterstützung und Freundschaft zu erfahren", betonte Patrick. Die frühere Schauspielerin lebt seit dem Rückzug aus dem britischen Königshaus mit Harry und den beiden gemeinsamen Kindern in Kalifornien. Während Meghan dort an neuen Projekten wie ihrer Marke As ever arbeitet, erinnert Patrick sich nun öffentlich an die gemeinsame Serienzeit – und an die private Verbundenheit, die bei all dem Trubel um die Herzogin im Hintergrund bestehen geblieben ist.

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IMAGO / Capital Pictures Patrick J. Adams und Herzogin Meghan in "Suits"

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Frederick M. Brown/Getty Images Der "Suits"-Cast während einer Pressetour

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Getty Images Patrick J. Adams und Herzogin Meghan