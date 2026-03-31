Rihannas mutmaßliche Schützin verliert ihre Therapielizenz

Im Fall um den Beschuss von Rihannas (38) Anwesen in Beverly Hills gibt es neue Entwicklungen. Ivanna Lisette Ortiz, die Frau, die wegen versuchten Mordes angeklagt ist, weil sie Schüsse auf das Haus der Sängerin abgegeben haben soll, hat jetzt offiziell ihre Lizenz zur Ausübung der Sprachtherapie verloren. Das geht aus neuen Gerichtsdokumenten hervor, die dem Portal TMZ vorliegen. Zudem wurde der Beschuldigten ein Kontaktverbot zu Rihanna und ihrer Familie auferlegt. Die Kaution für Ivanna bleibt weiterhin auf umgerechnet 1,63 Millionen Euro festgesetzt.

Die mutmaßliche Schützin plädierte in allen 14 Anklagepunkten gegen sie auf nicht schuldig. Zu den Vorwürfen gehören unter anderem ein Fall von versuchtem Mord, zehn Fälle von Angriff mit einer halbautomatischen Schusswaffe und drei Fälle des Beschusses eines bewohnten Gebäudes. Wie TMZ berichtet, hatte die Behörde, die in Kalifornien für die Lizenzierung von Sprachtherapeuten zuständig ist, bereits zuvor beim Gericht beantragt, Ivanna die Erlaubnis zur Berufsausübung im Bundesstaat zu entziehen.

Ivanna soll Anfang des Jahres mehrere Schüsse mit einem Gewehr im AR-15-Stil auf Rihannas Villa in Beverly Hills abgefeuert haben. Besonders brisant: Die Sängerin, ihr Partner A$AP Rocky (37) und ihre Kinder sollen sich zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Angriffs im Haus aufgehalten haben. Die Musikerin lebt seit einigen Jahren mit dem Rapper und den gemeinsamen Kids überwiegend in den USA und zieht sich im Alltag weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, wenn es um ihr Familienleben geht.

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