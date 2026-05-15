So stilvoll feierten Rihanna & A$AP RZAs vierten Geburtstag

Rihanna (38) und ihr Partner ASAP Rocky (37) haben kürzlich den vierten Geburtstag ihres ältesten Sohnes RZA gefeiert – und das mit einer ganz besonderen Party. Die Feier fand im New Yorker Sloomoo Institute am Broadway statt, das für seine interaktiven Slime-Erlebnisse bekannt ist. Beim Verlassen der Feier zeigten sich die beiden stilbewussten Elternteile wieder einmal von ihrer modisch aufeinander abgestimmten Seite, wie Daily Mail berichtete: Die Sängerin hielt das Geburtstagskind im Arm und trug dazu eine Handtasche von Christian Dior. Rocky hatte die Hände buchstäblich voll – er schleppte jede Menge Luftballons und Deko aus dem Lokal. Dazu trug er einen Trenchcoat von Burberry sowie eine Tasche von Chanel.

Beide setzten dabei auf einen lässigen Partnerlook in neutralen Tönen mit weiten Silhouetten. Rihanna kombinierte ein weites weißes T-Shirt und eine cremefarbene Jogginghose mit weißen Flats und goldenem Schmuck. Rocky trug einen kamelbraunen Mantel mit lockerem Shirt und dunklen Jeans. Das Paar hat neben RZA noch zwei weitere Kinder: Sohn Riot Rose und Tochter Rocki Irish Mayers, die erst acht Monate alt ist. Rocky, der sich stets verliebt zeigt, schwärmte zuletzt davon, wie gut seine älteren Söhne miteinander auskommen. "Ich bin überrascht, dass die beiden Älteren so gut miteinander klarkommen. Normalerweise streiten Geschwister in so einem geringen Altersabstand viel – aber glückliche Familie", sagte der Rapper.

Ihre drei Kinder spielten zuletzt auch bei der Met Gala eine besondere Rolle für Rihanna, die mit ihrem funkelnden Kleid in Erinnerung blieb: Die Sängerin enthüllte dort ein neues Tattoo, das Kritzelzeichnungen ihrer Kinder zeigt – angebracht auf der Rückseite ihres Knies. Tattookünstler Keith Scott dokumentierte die Session auf Instagram und zeigte dabei auch die Vorlage: Die Kinderzeichnungen waren auf einem Blatt Papier mit Aufklebern aus der Nickelodeon-Serie "Paw Patrol". Dass Muttersein Rihanna sehr am Herzen liegt, machte sie bereits 2023 im Gespräch mit dem Magazin Vogue deutlich – dort nannte sie Mutterschaft schlicht "alles" und bezeichnete Rocky als ihren "besten Freund".

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Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Juni 2025

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Instagram / bangbangnyc Rihannas neue Tattoo

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Getty Images Rihanna und Asap Rocky bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.