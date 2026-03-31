Wladimir Klitschko wird 50: Vitali teilt emotionale Worte

Wladimir Klitschko (50) feierte am 25. März seinen 50. Geburtstag – und zu diesem besonderen Anlass hat sich sein Bruder Vitali Klitschko (54) mit einer sehr persönlichen Botschaft zu Wort gemeldet. Der Bürgermeister von Kiew richtete sich über Instagram mit liebevollen und zugleich nachdenklichen Worten an den ehemaligen Schwergewichts-Weltmeister. "Alles Gute zum Geburtstag, Bruder!", schrieb der 54-Jährige online. "Wir feiern gemeinsam deine 50 und meine fast 55." In seinem Post würdigte Vitali seinen jüngeren Bruder mit starken Worten: "Du bist ein Kämpfer, Bruder! Immer und in allem. Ein Mensch mit Prinzipien und ein Mensch, der immer bereit ist, für sie zu kämpfen."

Besonders auffällig ist Vitalis Sicht auf das Älterwerden. Statt in Erinnerungen zu schwelgen, formulierte er eine fast philosophische Haltung zur Vergangenheit: "Es gibt keine Vergangenheit: war, tat... Es gibt Erfahrungen, Erfolge, Siege und Niederlagen. Es gibt das, wie du es jetzt und für die Zukunft nutzt." Der Politiker ließ aber auch den Humor nicht zu kurz kommen und blickte augenzwinkernd auf ihre gemeinsame Kindheit zurück: "Oh, wie oft habe ich als älterer Bruder von unseren Eltern für deine Streiche in der Kindheit den Kopf hinhalten müssen." Gleichzeitig nutzte er den Anlass, um den Eltern für die enge Bindung zu danken, die sie ihren Söhnen mitgegeben haben. "Darin liegt unsere Stärke und unser Triumph!", schrieb er und beendete seinen Post mit einem optimistischen Ausblick: "Du bist schon 50. Und es liegt noch so viel vor uns."

Wladimir, der sich sozial engagiert und auch immer wieder im Rahmen der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala spendet, galt über Jahre als einer der dominierenden Schwergewichtsboxer weltweit und sicherte sich mehrere Weltmeistertitel. Sein Bruder Vitali war ebenfalls zweimaliger Weltmeister im Schwergewicht, beendete seine Boxkarriere jedoch früher und wechselte in die Politik. Seit 2014 ist er Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Nach seiner aktiven Sportkarriere machte sich Wladimir als Unternehmer und Vortragender einen Namen und engagiert sich als prominenter Unterstützer der Ukraine.

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Andreas Rentz / Getty Images Wladimir und Vitali Klitschko im Jahr 2011

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Getty Images Wladimir Klitschko beim Kampf gegen Anthony Joshua im April 2017

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KIRILL KUDRYAVTSEV/GettyImages Vitali Klitschko gegen Manuel Charr in Moskau