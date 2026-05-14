Postpartale Depression war für Hayden Panettiere "Albtraum"

In ihren neuen Memoiren "This Is Me: A Reckoning" öffnet Hayden Panettiere (36) ihr Herz und spricht offen über eine der dunkelsten Phasen ihres Lebens. Gegenüber dem Magazin Us Weekly schilderte die Schauspielerin, wie sie nach der Geburt ihrer Tochter Kaya in eine schwere postpartale Depression geriet und sich schließlich außerstande sah, als Mutter für ihr Kind da zu sein. "Es war ein lebendiger Albtraum und ich fühlte mich total hilflos. Ich konnte nichts dagegen tun", erklärte die 36-Jährige. Letztlich gab sie das Sorgerecht an ihren Ex-Verlobten Wladimir Klitschko (50) ab – eine Entscheidung, die nun schon acht Jahre zurückliegt.

Diese schwere Zeit habe sie zutiefst erschüttert, erzählte Hayden weiter. "Ich war so ein Perfektionist in so vielen Dingen, dass es mir einfach so, so wichtig war, wenigstens eine gute Mutter zu sein. Und es war ein vernichtender Schlag, als ich in meinen Augen nicht einmal in der Lage war, eine halbwegs anständige Mutter zu sein." Dennoch habe sie die Entscheidung am Ende im Sinne ihrer Tochter getroffen: "Manchmal bedeutet das, die schwierigsten Dinge der Welt tun zu müssen – für sie." Heute pflege die Schauspielerin eine enge Beziehung zu Kaya sowie zu Wladimir: "Ich bin so dankbar für Wlad. Wir stehen uns sehr nahe und haben eine tiefe Freundschaft." In den Memoiren thematisiert Hayden außerdem ihre Suchterkrankung und ihren Weg durch drei Entzüge. Sie beschreibt, wie ihr Körper durch den Missbrauch von Opiaten und Alkohol so geschwächt war, dass ihr Arzt ihr mit unmissverständlichen Worten klarmachte, dass sie ihren Körper dauerhaft schädigen würde, sollte sie nicht sofort aufhören.

Das 320-seitige Buch erscheint am 19. Mai bei Grand Central Publishing – passend dazu startet Hayden an diesem Tag ihre vierteilige Buchtour in New York City. Bereits der Arbeitstitel des Werkes gab einen Hinweis auf den Inhalt: Ursprünglich sollte es "Break Free: Addiction, Trauma, and How the Cheerleader Saved Herself" heißen. Bekannt wurde Hayden, die sich kürzlich als bisexuell outete, vor allem durch ihre Rolle in der Serie "Heroes", für die sie zweimal für den Golden Globe nominiert wurde. Ihre Tochter Kaya ist das einzige Kind der Schauspielerin und stammt aus ihrer neunjährigen Beziehung mit dem früheren Schwergewichtsboxer Wladimir, die 2018 endgültig zerbrach.

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Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

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Instagram / haydenpanettiere Hayden Panettiere

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Getty Images Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere, Januar 2009