So plante René Casselly seine alleinige "Most Wanted"-Flucht

René Casselly (29) hat sich einer extremen Herausforderung gestellt: Der Artist nahm an der zweiten Staffel von "Most Wanted – Wer entkommt?" teil, die seit dem 31. März auf Joyn abrufbar ist. Gemeinsam mit 15 weiteren Promis musste der ehemalige Ninja Warrior Germany und Let's Dance-Gewinner fünf Tage lang ohne Geld und Handy durch Deutschland fliehen – immer auf der Hut vor den Huntern, zu denen unter anderem Joey Kelly (53) gehörte. Als erfahrener Athlet und Zirkusartist galt René von Beginn an als Favorit der Show. Während der Flucht konnten die Zuschauer die Teilnehmer über eine App unterstützen.

Im Interview mit Promiflash verriet René nun, wie er die Herausforderung angegangen ist: "Ich bin eigentlich der Typ, der an ein Spiel strukturiert rangeht, aber bei 'Most Wanted' ist ja der Gamechanger, dass du wirklich spontan unterwegs bist", erklärte der Artist. Man könne nie wirklich planen, weil man nicht wisse, ob man nach 40 Minuten, wenn man das Auto verlassen müsse, schnell eine Mitfahrgelegenheit bekomme oder stundenlang auf einem Platz verharre. "Man muss da wirklich intuitiv in der Situation entscheiden. Das war mir bewusst und deswegen bin ich schon mit einem Grundplan rangegangen, hab dann aber einfach die Welle geritten", erzählte er weiter.

Besonders reizvoll für ihn war, ganz ohne Geld und Handy auszukommen. "Ich komme aus dem Circus, bin Artist in der siebten Generation. Wir sind reisendes Volk und Überlebenskünstler", erklärt René. Die Dreharbeiten fanden Mitte März in einem 200-Kilometer-Radius rund um Düsseldorf statt, wo die 16 Teilnehmer in der Innenstadt aus einem weißen Bus gesetzt wurden. "Es war spannend zu sehen, wie sehr man sich auf fremde Menschen verlassen kann. Eigentlich verbringe ich meine Zeit lieber mit Tieren, aber 'Most Wanted' hat mir gezeigt, dass es auch gute Menschen gibt", resümierte der Artist.

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Imago Rene Casselly bei der ABOUT YOU Fashionmania in der Uber Eats Music Hall in Berlin

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Joyn/Christoph Köstlin Die "Most Wanted"-Kandidaten 2026

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ProSieben / Joyn Die "Most Wanted – Wer entkommt?"-Kandidaten