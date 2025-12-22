"Ninja Warrior"-Niederlage: Beendet René Casselly Karriere?

René Casselly (29), der einzige Athlet, der jemals den Titel Ninja Warrior Germany gewinnen konnte, sorgte im zweiten Finale der diesjährigen Jubiläumsstaffel auf RTL für eine große Überraschung. Der Zirkusartist scheiterte an der berüchtigten "unsichtbaren Leiter" und verpasste damit den Einzug in die finale Phase um den Mount Midoriyama. "Sche*ß anstrengend, der Parcours gewesen", gab er offen zu. Sichtlich enttäuscht ließ René durchblicken, dass er ein Comeback im kommenden Jahr nun ernsthaft überdenken müsse.

Auf die Frage, woran es gelegen hat, antwortete der Athlet: "Ich hätte vielleicht das vorletzte Hindernis ein bisschen effizienter machen müssen" und fügte hinzu: "Wenn ich fünf Sekunden mehr gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich geschafft." Die "unsichtbare Leiter", ein Hindernis, das seit der ersten Staffel nicht mehr im Finale auftauchte, erwies sich als wahre Schikane für die Finalisten. René erklärte, wieso das Hindernis so speziell ist: "Du kommst halt nur stückchenweise, auch nur minimal ein paar Zentimeter voran. Du guckst halt währenddessen auch auf die Uhr."

René machte deutlich, wie viel ihn "Ninja Warrior Germany" in den vergangenen Jahren gekostet hat. "Ich hatte halt die letzten Jahre das Privileg, mir die Zeit gezielt aussuchen zu können. Dass ich im Vorfeld wirklich vier, fünf, sechs Monate lang trainiere für die Show", sagte er. Privatleben, Familie und Freunde hätten währenddessen kaum Platz gehabt. "Das ist schon ein großes Investment. Ich glaube, da muss ich nochmal zweimal überlegen, sowas auf mich zu nehmen und am Ende nicht dafür belohnt zu werden", erklärte er. Seine Fans dürfen gespannt sein, ob der Sportler im nächsten Jahr wieder an der Show teilnehmen wird.

RTL / Markus Hertrich René Casselly, "Ninja Warrior Germany"-Kandidat

Instagram / rene_casselly Ninja Warrior René Casselly mit seinem Elefanten

RTL / Markus Nass René Casselly beim "RTL Turmspringen"

