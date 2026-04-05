René Casselly hatte Vertrauensprobleme bei "Most Wanted"

René Casselly (29) nimmt als einer von 16 Promis an der zweiten Staffel von "Most Wanted" teil, die seit dem 31. März auf Joyn zu sehen ist. Anders als einige andere Kandidaten geht der Sportler die Herausforderung alleine an – und genau das brachte ihn in eine besonders knifflige Situation. Im Gespräch mit Promiflash verriet er jetzt, dass die größte Herausforderung für ihn war, fremden Menschen zu vertrauen. "Ich hatte schon Angst, verpfiffen zu werden, weil ja die Nummer groß auf dem Rücken stand", erklärte René. Da er von Natur aus eher misstrauisch sei, sei es ihm schwergefallen, darauf zu vertrauen, dass Mitfahrer ihn nicht an die Hunter verraten würden.

Besonders hart setzte René das Ungewisse während der Show zu. "Man wusste nie, bewege ich mich in die richtige Richtung, wo sind die Hunter, sie wissen, wo ich bin, ich weiß aber nicht, wo sie sind. Dieses Ungewisse hat mich schon fast in den Wahnsinn getrieben", schilderte er gegenüber Promiflash. Ein weiterer Stressfaktor war die ständige Suche nach Mitfahrgelegenheiten. Die erlaubten 40 Minuten in einem Fahrzeug seien im Nu vorbei gewesen, und dann habe er schon wieder eine neue Fahrt organisieren müssen. "So ein Tag ist lang", beschrieb René die anstrengenden Stunden auf der Flucht. Trotz der Herausforderungen konnte er sich auf seine Menschenkenntnis verlassen, um einzuschätzen, wer ihm wirklich helfen würde.

René ist Herausforderungen durchaus gewohnt – beruflich macht er sich derzeit einen Namen in der Zirkuswelt. Nachdem er seine Karriere bei Ninja Warrior Germany beendet hat, übernahm er die Direktion beim Zirkus Flic Flac in Kassel. Unter dem Titel "Flic Flac by René Casselly" bringt er dort eine Mischung aus Action und Artistik auf die Bühne. Dass er sich selbst den größten Druck macht, bewies er auch bei "Most Wanted". "Ich stehe ja bei allen meinen Aktionen gerne auf dem Treppchen und gewinne, da mache ich mir selber immer den größten Druck", verriet er im Interview. Teams hätten bei der Show übrigens eher einen Nachteil, glaubt René, da sie mehr Plätze in Fahrzeugen und Unterkünften sowie doppelt so viel Geld benötigen würden.

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Imago Rene Casselly bei der ABOUT YOU Fashionmania in der Uber Eats Music Hall in Berlin

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ProSieben / Joyn Die "Most Wanted – Wer entkommt?"-Kandidaten

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Joyn/Christoph Köstlin Die "Most Wanted"-Kandidaten 2026