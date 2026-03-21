"Promi Taste" trifft Promibacken: Stars im Backduell

Am 25. März 2026 wird die Backstube von Das große Promibacken kurzerhand zur Begegnungsstätte zweier TV-Welten. Drei Gesichter des kommenden Kochformats Promi Taste statten den verbliebenen Hobbybäckern einen Besuch ab: Realitystar Melody Haase (32), Sportkommentator Elmar Paulke (56) und Comedian Simon Pearce (44) reisen an. Komplettiert wird das Quartett durch Angelina Kirsch (37), die als Moderatorin der Kochshow eigentlich gewohnt ist, das Geschehen von außen zu begleiten. Die vier Gäste sorgen nicht nur für Stimmung, sondern auch für ordentlich Druck, denn "Promibacken"-Juror Christian Hümbs hat sich für den Abend eine besondere Herausforderung ausgedacht: Innerhalb von nur 90 Minuten sollen die Teams eine Rigatoni-Torte kreieren – eine Aufgabe, die selbst geübten Hobbybäckern Kopfzerbrechen bereiten dürfte.

Per Zufallsprinzip wurden vier Zweierteams zusammengewürfelt: Angelina bildet ein Duo mit Anna-Carina Woitschack (33), Schauspielerin Rebecca Immanuel tritt gemeinsam mit Simon an, Zirkusartist René Casselly hält mit Elmar zusammen, und Moderator Alexander Mazza (53) geht mit Melody an den Start. Besonders herzlich fiel die Reaktion von Anna-Carina auf ihre Teampartnerin aus: "Angelina und Anna-Carina – klingt doch fast schon italienisch!", ließ die Sängerin in einer Pressemitteilung verlauten. Angelina selbst pflichtete dem augenzwinkernd bei: "Allein von unseren Vornamen her sind wir schon ein absolutes Spitzenteam." Ob die Namenschemie auch in der Backstube stimmt, werden die Zuschauerinnen und Zuschauer am Dienstagabend miterleben. Das Rennen um den besten Löffel – oder in diesem Fall den schönsten Nudelkuchen – dürfte jedenfalls alles andere als vorhersehbar werden.

Während die Crossover-Folge noch für den nötigen Appetit sorgt, steht der eigentliche Startschuss für "Promi Taste" bereits fest: Ab dem 8. April 2026 ist die Show mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und parallel auf dem Streamingdienst Joyn zu sehen. Zwölf Prominente werden versuchen, die vier hochkarätigen Starkoch-Juroren Alexander Herrmann (54), Frank Rosin (59), Tim Raue (51) und Alexander Kumptner (42) mit ihren Kreationen zu überzeugen. Neben Melody, Elmar und Simon sind auch Sängerin Jeanette Biedermann (46), Nachrichtenikone Jan Hofer (76), Let's Dance-Profitänzerin Kathrin Menzinger (37), Schauspielerin Jenny Elvers (53) sowie Moderator Jochen Schropp (47) mit von der Partie. Die Coaches sichten die Teilnehmenden und stellen im Laufe der Staffel ihre eigenen Teams zusammen, die dann Runde für Runde gegeneinander antreten.

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Joyn / Claudius Pflug Christian Hümbs, Enie van de Meiklokjes und Bettina Schliephake-Burchardt

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Joyn/Benedikt Müller Melody Haase bei "Promi Taste"

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Joyn/Benedikt Müller "Promi Taste"-Jury

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