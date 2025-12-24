So geht es für Rene Casselly nach "Ninja Warrior"-Aus weiter

René Casselly (29) hat seinen Abschied von Ninja Warrior Germany verkündet. Der Ausnahme-Athlet, der über Jahre hinweg die Show mit seinem sportlichen Ehrgeiz prägte, ließ seine Fans im Anschluss an das große Finale 2025 auf Instagram wissen, dass er dieses Kapitel in seinem Leben abschließt. "Die Ninja-Jahre haben mich geformt, gefordert und geprägt. Manchmal spürt man, wenn ein Weg seinen Höhepunkt erreicht hat … und ein neuer bereits ruft", erklärte er seinen Followern. Doch ein endgültiger Rückzug aus der TV-Welt ist nicht geplant: René wird schon ab Februar 2026 in einer ungewohnten Rolle zurückkehren.

Als Kandidat der Jubiläumsstaffel der Sat.1-Show Das große Promibacken tauscht der Sportler Hindernisparcours gegen Rührschüsseln. Auf Instagram zeigte er sich humorvoll und zuversichtlich, als er seine neue Herausforderung ankündigte: "OH SH*T! Jetzt steh ich wirklich in der Backstube!" Gemeinsam mit weiteren prominenten Teilnehmern wie Arabella Kiesbauer (56), Alexander Mazza (53) und Anna-Carina Woitschack (33) wird er um den "Goldenen Cupcake" kämpfen. Für René, der bisher eher durch Kraft und Ausdauer punktete, ist dies ein Neuanfang in einem völlig anderen Bereich. Ob ihm auch mit Zucker und Mehl ein ähnlich überzeugender Auftritt gelingt wie bei seinen sportlichen Höchstleistungen, bleibt abzuwarten.

René sorgte im zweiten Finale der Jubiläumsstaffel von "Ninja Warrior Germany" für eine unerwartete Wendung: Ausgerechnet an der berüchtigten "unsichtbaren Leiter" scheiterte der bislang einzige Sieger der Show und verpasste den Einzug in die entscheidende Phase um den Mount Midoriyama. Sichtlich enttäuscht räumte der 29-Jährige ein, vielleicht nicht effizient genug gewesen zu sein. Bereits in der Show ließ er durchblicken, dass er nach Jahren intensiver Vorbereitung und großer persönlicher Opfer ein Comeback im nächsten Jahr ernsthaft überdenken müsse.

Imago Rene Casselly bei der ABOUT YOU Fashionmania in der Uber Eats Music Hall in Berlin

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack zeigt ihre neue Haarfarbe, Oktober 2025

RTL / Markus Hertrich René Casselly, "Ninja Warrior Germany"-Kandidat