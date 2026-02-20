Nach "Ninja Warrior"-Aus: René Casselly wird Zirkusdirektor

Schon seit seiner Niederlage in der letzten Staffel von Ninja Warrior Germany rätseln die Fans, welchen Weg René Casselly (29) nach seiner Karriere im Parcours einschlagen wird. Jetzt startet er ein neues Kapitel: Er übernimmt die Direktion beim Zirkus Flic Flac in Kassel. Auf dem Instagram-Account des Zirkus wird der Wechsel bereits groß gefeiert. "Es ist Zeit für eine neue Ära", heißt es dort. Unter dem Titel "Flic Flac by René Casselly" wird eine frische Mischung aus Action und Artistik angekündigt.

Auf Social Media begleiteten die Macher den Direktorenwechsel mit einem augenzwinkernden "Skills-Check", in dem René noch einmal erklärte, warum er genau der Richtige für den Job ist. Unterstützung bekommt er auch aus der "Ninja Warrior"-Community: Champion Joel Mattli, der bald bei Let's Dance das Tanzparkett erobert, zeigte sich in einer Instagram-Story stolz auf seinen Kollegen.

René hatte seinen Abschied von "Ninja Warrior Germany" im Anschluss an das große Finale 2025 verkündet. Der Athlet, der über Jahre hinweg die Show mit seinem sportlichen Ehrgeiz prägte, ließ seine Fans damals auf Instagram wissen, dass er dieses Kapitel in seinem Leben abschließt. "Die Ninja-Jahre haben mich geformt, gefordert und geprägt. Manchmal spürt man, wenn ein Weg seinen Höhepunkt erreicht hat ... und ein neuer bereits ruft", erklärte er seinen Followern. Nun ist klar, wohin ihn dieser neue Weg führt: in die Zirkuswelt, in der er mit seiner Familie bereits aufwuchs und die ihm bestens vertraut ist.

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich René Casselly, "Ninja Warrior Germany"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / joelmattli Joel Mattli, Sportler

Anzeige Anzeige

Instagram / rene_casselly Ninja Warrior René Casselly mit seinem Elefanten