Morddrohungen gegen Familie: Michael Mittermeier packt aus

Michael Mittermeier (60) hat gerade seinen 60. Geburtstag gefeiert – doch statt nur zu feiern, spricht der Comedian auch über die Schattenseiten seines Erfolgs. In einem Interview mit der Zeitschrift Hörzu gewährt der Stand-up-Star einen erschreckend ehrlichen Einblick in die Hasswelle, die ihn über Jahre begleitet hat. Vor allem sein gesellschaftliches Engagement, etwa für die globale Impfallianz, brachte ihm heftige Anfeindungen ein. Besonders belastend: Die Drohungen richteten sich nicht nur gegen ihn selbst, sondern auch gegen seine Familie. "Deine Tochter soll verrecken, deine Frau soll sterben", zitiert Michael die erschütternden Botschaften, die gegen seine Ehefrau Gudrun und seine 17-jährige Tochter Lilly gerichtet waren.

Lange versuchte der Entertainer, den Hass nicht einfach stehenzulassen. Stattdessen suchte er aktiv den Austausch und beantwortete tausende Nachrichten persönlich. Insgesamt sollen es mehr als 10.000 E-Mails gewesen sein, mit denen er den Dialog suchte. Doch irgendwann zog er einen Schlussstrich: "Irgendwann habe ich aufgehört, weil es nichts bringt", erklärte der gebürtige Oberbayer im Gespräch. Er erkannte, dass viele Absender gar kein Interesse an einem echten Gespräch hatten – sondern lediglich ihre Wut loswerden wollten. Die Konsequenz: Mittermeier beendete seine Antworten und konzentriert sich seither auf andere Wege, mit der Situation umzugehen.

Trotz dieser Erfahrungen bleibt der Bühnenprofi seiner Haltung treu. Seit Jahrzehnten gehört er zu den prägenden Gesichtern der deutschen Comedy und sieht sich selbst als jemand, der gesellschaftliche Entwicklungen humorvoll einordnet. Für ihn ist klar: Lachen ist mehr als Unterhaltung – es ist ein Mittel, um mit schwierigen Realitäten umzugehen. Aufzuhören kommt für ihn deshalb nicht infrage. Stattdessen setzt er weiterhin auf Humor als Antwort auf Hass – direkt, ehrlich und auf der Bühne. Und das, obwohl er erst kürzlich bei einem seiner Auftritte einen echten Schreckensmoment erlebte.

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Getty Images Michael Mittermeier, Comedian

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Getty Images Michael Mittermeier und seine Frau Gudrun im März 2019

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Getty Images Michael Mittermeier bei der Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 4, März 2023