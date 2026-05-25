Ex-"Temptation Island"-Kandidatin Sabine Baidin ist verlobt

Für Sabine Baidin gibt es allen Grund zur Freude: Die Realitybekanntheit hat sich verlobt! Auf Instagram teilte sie jetzt eine Reihe von Bildern, auf denen sie stolz ihren neuen Verlobungsring in die Kamera hält. Dazu schrieb sie schlicht und ergreifend: "Ich habe ja gesagt." Zu sehen ist auf den Fotos auch die romantische Kulisse des Heiratsantrags – eine gemütlich beleuchtete Hütte, Lichterketten und Luftballons, die den Schriftzug "Marry me" formen, sowie rote Herzluftballons auf dem Boden. Unter dem Post ließen es sich viele Follower nicht nehmen, der frischgebackenen Verlobten ihre Glückwünsche auszusprechen. "Glückwunsch, Herzi", "Ah, wie schön" und "Schönste Bride to be" sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Beitrag sammelten.

Sabine wurde einem breiteren Publikum bekannt, als sie 2021 gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Mike Brown an der Sendung Temptation Island teilnahm. Das Treueexperiment endete für das Paar allerdings mit einem Knall: Mike gestand während des Formats der Verführerin Gina Alicia seine Gefühle, was Sabine über mehrere Tage an den Lagerfeuern mitverfolgen musste. Nach dem Wiedersehen der beiden war die Beziehung endgültig Geschichte.

Trotz des Ausgangs hat Sabine die Teilnahme an der Show nicht bereut. Im Rückblick hatte Sabine damals sogar überraschend positive Worte für das Treueexperiment-Abenteuer. "Temptation Island" sei "das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte", schwärmte sie damals im Promiflash-Interview. Trotz der Tränen und Enttäuschungen habe sie aus der Erfahrung offenbar viel mitgenommen. Auch Mike bereute die Teilnahme damals nicht. "Das Experiment hatte mir zum ersten Mal die Augen geöffnet. Ich habe gelernt, mich selber wertzuschätzen", betonte er im Gespräch mit Promiflash. Für ihn sei das eine wichtige Erkenntnis gewesen: Es bringe nichts, sich für jemand anderen aufzuopfern und sich am Ende zu fragen, wer man eigentlich geworden ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / biena_x Sabine Baidin, ehemalige "Temptation Island"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / biena_x Sabine Baidin nach ihrer Verlobung 2026

Anzeige Anzeige

TVNOW Sabine Baidin und Mike Brown beim "Temptation Island"-Wiedersehen

Anzeige