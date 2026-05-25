Mit Martin & Steve: Selena Gomez dreht aktuell in London

Derzeit dreht Selena Gomez (33) in London – und nutzt die freie Zeit zwischen den Dreharbeiten für ein bisschen Touristenprogramm. Die Schauspielerin war am vergangenen Freitag gemeinsam mit ihren Serienkollegen Steve Martin (80) und Martin Short (76) auf dem Londoner Riesenrad London Eye unterwegs. Die drei Stars befinden sich aktuell in der britischen Hauptstadt, um dort die sechste Staffel der Hulu-Serie Only Murders in the Building zu filmen. Steve teilte die Eindrücke vom Ausflug auf Instagram und schrieb dazu: "Hier sind Selena, Marty und ich fleißig bei der Arbeit in London für 'Only Murders in the Whatever'."

Auf weiteren Fotos waren auch Co-Star Da'Vine Joy Randolph (40) sowie Produzent John Hoffman zu sehen. Die Dreharbeiten fanden unter anderem im Londoner Stadtteil Notting Hill statt, wo Selena mit einem kleinen Koffer die Portobello Road entlangspazierte. Auch der britische Schauspieler Derek Jacobi wurde am Set gesichtet – er soll in der neuen Staffel einen Cameo-Auftritt haben.

Parallel zur Serienarbeit steht für Selena ein Filmprojekt in den Startlöchern, das sie in völlig neue Gefilde führt. Regisseur Brady Corbet, der mit "Der Brutalist" zuletzt für Aufsehen sorgte, plant laut Variety ein ambitioniertes, X-bewertetes Epos, das möglicherweise den Titel "The Origin of the World" tragen und rund vier Stunden lang werden soll. Das Filmdrama, das schwerpunktmäßig in den 1970er-Jahren spielt, soll neben Selena auch Cate Blanchett (57) und Michael Fassbender (49) vor der Kamera vereinen. Blanchett gab beim Filmfestival in Cannes bereits selbst einen Hinweis auf das Projekt, als sie sagte, sie werde "bald mit Brady Corbet an einem Film arbeiten".

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Instagram / stevemartinreally Selena Gomez, Martin Short und Steve Martin posieren

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Getty Images Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin, Mai 2025

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Instagram / stevemartinreally Martin Short, Selena Gomez, Steve Martin und Da'Vine Joy Randolph