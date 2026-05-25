Sie stehen auf der Gästeliste für Taylor Swifts Hochzeit

Taylor Swift (36) macht ihre bevorstehende Sommerhochzeit mit Travis Kelce (36) zum wohl geheimnisvollsten Event des Jahres – und die Gästeliste sorgt schon jetzt für ordentlich Gesprächsstoff. Obwohl Datum, Ort und Umfang der Trauung streng unter Verschluss bleiben sollen, sickern über US-Medien erste Details durch. So soll die Sängerin laut TMZ persönlich zum Hörer greifen, um enge Freunde zur Trauung einzuladen. Sicher dabei sein soll Zoë Kravitz (37), obwohl das Verhältnis zwischen ihr und Taylor nach Zoës Verlobung mit Taylors Ex Harry Styles (32) zuletzt "holprig" gewesen sein soll, wie eine Quelle gegenüber Page Six berichtete. "Zwischen Zoë und Taylor ist es definitiv abgekühlt, aber sie kommt auf jeden Fall", sagte der namentlich nicht näher genannte Insider. Weniger sicher ist hingegen, ob Blake Lively (38) eine Einladung erhalten wird.

Das Verhältnis zwischen Taylor und Blake soll sich verschlechtert haben, nachdem die Schauspielerin die Sängerin in ihren Rechtsstreit mit dem Regisseur Justin Baldoni (42) hineingezogen hatte. Aus gerichtlichen Dokumenten geht hervor, dass Blake Taylor gegenüber Justin als eine ihrer "Drachen" bezeichnet hatte. Nun ist der Fall beigelegt, ob dies auch für die Freundschaft gilt, ist unklar. Ein Insider erklärte: "Es gibt jetzt eine weit größere Chance, dass sie eingeladen wird, seit der Fall abgeschlossen ist." Als sicher eingeladen gilt hingegen Taylors enger Vertrauter Ed Sheeran (35). Offen ist, ob Miles Teller (39) und seine Frau Keleigh Sperry auf der Liste stehen – die britische Zeitung Daily Mail berichtete, sie könnten außen vor bleiben.

Als gesetzt gelten hingegen Stars wie Selena Gomez (33), Gigi Hadid (31), Emma Stone (37) und die HAIM-Schwestern Danielle, Este und Alana, ebenso wie das Model Cara Delevingne (33). Sie alle sollen zu Taylors engsten Freundinnen zählen. Neben Taylors langjährigem engen Freundeskreis sollen zudem Travis’ Football-Kameraden die Gästeliste deutlich vergrößern. Bisher sind dies alles reine Spekulationen. Selbst Travis und Taylors engster Freundes- und Familienkreis gibt keine Informationen preis – oder weiß es schlicht selbst nicht. Travis’ Schwägerin Kylie Kelce (34) erklärte kürzlich in ihrem Podcast "Not Gonna Lie": "Ich habe keine Details. Ich habe überhaupt keine." Bisher geht Taylors Plan also auf, die Feier zur geheimsten Hochzeit des Sommers zu machen.

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Instagram / taylorswift Blake Lively, Gigi Hadid und Taylor Swift

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Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez