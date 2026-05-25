Mit Babybauch am Set: Amira Aly dreht für "Das Traumschiff"

Mit strahlendem Lächeln und deutlich sichtbarem Babybauch meldet sich Amira Aly (33) aus Luxor: Die Moderatorin steht wieder für das ZDF-Kultformat Das Traumschiff vor der Kamera – und dreht aktuell in Ägypten an einer neuen Episode mit dem Arbeitstitel "Das Traumschiff: Nil". Auf Instagram teilte Amira mehrere Eindrücke vom Set und schrieb dazu: "Danke Luxor, danke 'Das Traumschiff'." Auf den Bildern ist sie unter anderem bei Dreharbeiten auf einem ägyptischen Markt zu sehen und posiert Seite an Seite mit Barbara Wussow (65), die in der Reihe seit Jahren die Hoteldirektorin Hanna Liebhold verkörpert. Wann die neue Nil-Folge ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest, die Dreharbeiten in und um Luxor sollen aber noch bis Juni laufen.

In der neuen Episode spielt Amira eine ägyptische Kellnerin namens Leila Hasan. Ihre Figur hilft dem Staffkapitän Grimm, dargestellt von Daniel Morgenroth, in einer unangenehmen Situation aus der Patsche. Neben Barbara Wussow und Daniel Morgenroth gehört auch Florian Silbereisen (44) als Kapitän zur Stammbesetzung, die mit Amira vor der Kamera steht. Laut ZDF sind außerdem Nina Kronjäger, Marcus Mittermeier und Liza Tzschirner (38) in der Ägypten-Folge mit an Bord. Für die 33-Jährige ist es bereits der zweite Auftritt auf dem Traumschiff: Schon in der Episode "Nusantara", die rund um den Jahreswechsel 2024 zu sehen war, hatte sie eine kleine Rolle als Fitnesstrainerin übernommen und damals noch gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Oliver Pocher (48) gedreht. Parallel zu den Szenen am Nil entsteht derzeit zudem eine weitere Episode mit dem Arbeitstitel "Das Traumschiff: Ruanda".

Für Amira ist der aktuelle Dreh in Luxor auch privat eine besondere Reise. Ihr Vater stammt aus Ägypten und lebt inzwischen wieder dort, sodass sie die Arbeit am Set mit einem Aufenthalt im Land ihrer familiären Wurzeln verbinden kann. Während sie ihr erstes gemeinsames Kind mit ProSieben-Moderator Christian Düren (35) erwartet, kümmert sich die Moderatorin bereits um zwei Söhne aus der Beziehung mit Oliver. In den vergangenen Wochen hatte die Influencerin ihre Community schon an ihrer Schwangerschaft teilhaben lassen und erzählt, wie fit sie sich aktuell fühlt. "Der Verlauf ist komplett anders. Ich hatte fast gar keine Übelkeit bis jetzt", verriet sie unter anderem.

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin

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Instagram / amiraaly Amira Aly und Barbara Wussow, Mai 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin