"Man muss sich was trauen": Laura Larsson über Comedy

Bei der Premiere von LOL: Last One Laughing hat Moderatorin und Comedian Laura Larsson (36) gegenüber Promiflash über den Wandel in der Comedywelt gesprochen. Dabei äußerte sie sich klar zur Frage, ob sich Comedy in die richtige Richtung entwickelt und ob Kritik an bestimmten Witzen manchmal übertrieben sein kann. Für Laura ist die Antwort eindeutig: Veränderung ist gut – auch wenn das für Comedians bedeutet, vorsichtiger zu werden.

Im Gespräch mit Promiflash machte Laura deutlich, dass sie den Wandel grundsätzlich begrüßt. Jeder müsse selbst entscheiden, wie er daran teilnehmen möchte – aber wer mitmacht, müsse auch die Konsequenzen tragen. "Man muss sich schon ein bisschen was trauen. Ich glaube, hier und da mal eine kleine Grenze überschreiten, ist okay. Und dann vielleicht auch umlernen, wenn man merkt, das ist jetzt nicht so gut angekommen. Aber Veränderung. Ich bin immer dafür", erklärte sie. Wer also austeile, müsse eben auch mit dem Echo klarkommen, so die Moderatorin.

Laura wurde 1989 geboren und ist sowohl als Moderatorin als auch als Comedian bekannt. Als eine der ersten startete sie mit Ariana Baborie 2016 einen Podcast namens "Herrengedeck", mittlerweile ist sie mit ihrer eigenen Comedy-Show auf Tour. Bei "LOL" müssen Comedians möglichst lange das Lachen unterdrücken. Sie ist bekannt dafür, die Grenzen des Humors regelmäßig auszuloten – ein Format, das also gut zu Lauras Haltung zu passen scheint, dass gelegentliches Überschreiten von Grenzen zum Comedyhandwerk dazugehört.

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Imago Podcasterin Laura Larsson, Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 7 in München

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ZDF / Niels Freidel Laura Larsson, "Neo Social Club"-Moderatorin

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Getty Images Ariana Baborie im Oktober 2020