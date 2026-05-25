Royal-Fans kritisieren Prinzessin Charlottes blaue Fußnägel

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben zum 15. Hochzeitstag ein neues Familienfoto aus Cornwall geteilt – und ausgelöst hat es einen regelrechten Wirbel um Prinzessin Charlotte (11). Auf der Aufnahme, die Anfang April im Familienurlaub von Fotograf Matt Porteous geschossen wurde, liegt Charlotte entspannt im Gras neben ihrem Bruder Prinz Louis (8). Während George (12) seinem Vater fröhlich zulächelt und Kate liebevoll Louis' Hand hält, fällt den Fans ein Detail sofort ins Auge: Charlottes Nägel leuchten in einem knalligen Blau. Genau dieser Nagellack löste nun im Netz fiese Kommentare und eine hitzige Diskussion um die junge Royal aus.

Laut dem Magazin OK! wurde Charlotte seither online verspottet. Ein Insider aus dem Königshaus berichtete dem Blatt: "Das Netz wird nach der Veröffentlichung solcher Bilder genau beobachtet, und die Reaktionen hierauf waren erschreckend. Internet-Trolle fragen, warum einer Zehnjährigen erlaubt wird, Nagellack zu tragen, und viele verhöhnen sie in einer Sprache, die nicht wiedergegeben werden kann." Eine weitere Palastquelle ordnete das Phänomen größer ein: "Es geht weniger um die Nagelfarbe selbst, als vielmehr darum, wie Menschen Bedeutung darauf projizieren – und es zeigt auch den brutalen Druck, dem Charlotte beim Aufwachsen in der vielleicht berühmtesten Familie der Welt ausgesetzt sein wird."

Es ist nicht das erste Mal, dass Charlotte mit Nagellack in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Beim Wimbledon-Turnier im Juli 2025 trug sie bereits einen rosafarbenen Lack und jubelte begeistert beim Männerfinale zwischen Carlos Alcaraz (23) und Jannik Sinner (24). Die elfjährige Prinzessin, die am 2. Mai Geburtstag hatte, gehört zu den sichtbarsten jungen Mitgliedern der Königsfamilie und begleitet ihre Eltern regelmäßig bei öffentlichen Auftritten. William und Kate betonen dabei, trotz aller royalen Verpflichtungen auf ein möglichst normales Aufwachsen ihrer drei Kinder zu setzen.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte lacht Mama Kate entgegen

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026

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Instagram / princeandprincessofwales Die Royals posten ein neues Foto zum 11. Geburtstag von Prinzessin Charlotte, Mai 206.