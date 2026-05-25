Doch nicht in Haft? Handy von Katie Prices Mann wieder aktiv

Im Fall des verschwundenen Lee Andrews, des Ehemanns von Realitystar Katie Price (48), gibt es eine neue Wendung: Das Handy des vermissten Mannes wurde offenbar wieder eingeschaltet. Das berichtet jetzt The Sun. Demnach sollen Nachrichten, die Bekannte an Lee geschickt hatten, plötzlich als zugestellt angezeigt worden sein – Stunden nachdem Lees Vater Peter behauptet hatte, sein Sohn sei in Dubai verhaftet worden. Katie selbst wies die Verhaftungsbehauptungen zurück und erklärte, sie habe persönlich mit der Polizei in Dubai gesprochen.

Gegenüber The Sun schilderte ein Insider die Situation so: "Ich hatte Lee Nachrichten geschickt und keine Antwort bekommen. Aber am Sonntagmorgen waren meine Nachrichten plötzlich von einem auf zwei Häkchen gesprungen – das Gerät ist also wieder eingeschaltet und wird benutzt." Weiter erklärte die Quelle: "Lee hat mehrere Handys, aber das ist das, das gerade benutzt wird." Unterdessen erreichte die Sache auch eine Frau namens Marisol: Lee soll ihr nach seiner vermeintlichen Entführung auf Instagram gefolgt sein, was Katie laut Berichten wütend gemacht hatte. Marisol wandte sich nun an The Sun und bestätigte, Lee nicht zu kennen und ihn inzwischen blockiert zu haben.

Hintergrund des ganzen Falles ist, dass Katie ihrem Ehemann zunächst geglaubt hatte, entführt worden zu sein. Lee soll ihr in einem FaceTime-Gespräch mitgeteilt haben, seine Hände seien gefesselt und er werde in einem Transporter zu einem geheimen Gefangenenlager gebracht. Aus dem Umfeld des Mannes verlautete gegenüber The Sun jedoch, Lee habe sich regelmäßig damit gebrüstet, als internationaler Waffenhändler tätig zu sein und mit gefährlichen Menschen zusammenzuarbeiten. "Es ist fast so, als hätte er sich eine Drehbuchstory geschrieben", kommentierte ein Insider die Situation.

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Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

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Instagram / katieprice Reality-TV-Bekanntheit Katie Price, März 2026