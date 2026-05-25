Trotz Rekord-Nominierungen: Taylor Swift sagt Awardshow ab

Taylor Swift (36) wird bei den American Music Awards 2026 fehlen – und das, obwohl sie in diesem Jahr mit acht Nominierungen das Feld anführt. Laut dem Magazin People wird die Sängerin die Zeremonie am Montag, dem 25. Mai, in Las Vegas auslassen. Stattdessen soll sie sich in New York aufhalten, wo sie offenbar die Hochzeitsvorbereitungen vorantreibt. Berichten zufolge wollen Taylor und ihr Verlobter, NFL-Star Travis Kelce (36), am 3. Juli in New York City den Bund fürs Leben schließen.

Ihre acht Nominierungen decken einige der begehrtesten Kategorien ab: Neben "Artist of the Year" und "Album of the Year" für "The Life of a Showgirl" ist die Sängerin mit dem Song "The Fate of Ophelia" gleich dreifach vertreten – für "Song of the Year", "Best Music Video" und "Best Pop Song". Außerdem sind "Best Female Pop Artist" und "Best Pop Album" Teil ihres Nominiertenpakets. Und auch der Song "Elizabeth Taylor" geht ins Rennen – in der Kategorie "Song of the Summer". Obwohl Taylor die Veranstaltung verpasst, bleibt ihr Rekord bei den AMAs unangetastet: Mit 40 Siegen hält sie den Allzeitrekord der Show. Auf Platz zwei folgt Michael Jackson (†50) mit 26 Auszeichnungen.

Taylor und Travis sind seit 2023 ein Paar und verlobten sich im September 2025. Die süße Neuigkeit gaben die beiden damals mit einem gemeinsamen Instagram-Post bekannt, unter dem sie schrieben: "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten." Bei den diesjährigen iHeartRadio Music Awards im März waren sie gemeinsam zu sehen – Taylor gewann dort sieben von neun möglichen Auszeichnungen. Es war ihr letzter bekannter Auftritt bei einer großen Awardshow.

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Imago Taylor Swift bei der Time 100 Gala, Februar 2026

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2025