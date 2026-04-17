Michael Mittermeier eröffnet neuen Comedyclub in Wien

Michael Mittermeier (60) hat sich zu seinem 60. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk gegönnt: Der bayerische Comedian eröffnet in Wien einen Ableger seines Münchner Lucky Punch Comedy Club. Der neue Club entsteht unter dem legendären Café Prückel in der österreichischen Hauptstadt und soll vor allem jungen Talenten eine Bühne bieten - das berichtet die Bild. Dabei ist das Projekt eine echte Familienangelegenheit – Michaels Frau Gudrun war hinter den Kulissen federführend an der Planung beteiligt. Der Comedian selbst wird Anfang Mai persönlich auf der neuen Bühne stehen.

Das Konzept des Wiener Clubs orientiert sich an dem, was bereits in München funktioniert: Mixed Shows mit bis zu sechs Auftretenden pro Abend sowie Open Mics, bei denen auch bereits bekannte Komiker neue Inhalte ausprobieren können. Für Michael, der 25 Jahre lang mit Schmerzen auf die Bühne ging, sei das eine "Win-win-Situation", wie er gegenüber Bild betonte: "Ich geb den jungen Leuten eine Bühne, ich spiel da ja auch, ich schau die an, das inspiriert." Auch Josef Hader deutete einen möglichen Auftritt an, wenn auch mit einer kleinen Einschränkung: "Wenn man zum Beispiel was Neues ausprobieren will, ist das für mich interessant, wenn ich mich trau", sagte der Schauspieler und Kabarettist in "Wien heute".

Passend zur Cluberöffnung meldet sich Michael auch in der Wokeness-Debatte zu Wort. Gegenüber Bild ließ er kein gutes Haar an Kollegen, die klagen, nichts mehr sagen zu dürfen: "Unser Job ist es, die Leute zum Lachen zu bringen, nicht rumzujammern. Es war ja immer so, dass Comedians an die Grenze gehen. Und man geht auch mal drüber. Ich kriege regelmäßig Shitstorms. Du darfst auch heute alles sagen, du kriegst dann halt mehr Shitstorm. Du musst einfach so lustig sein, dass es dir egal ist." Statt auf Verbote zu setzen, vertraut der Komiker auf seinen inneren Kompass – der sich, wie er selbst sagt, mit der Zeit verändert hat. Dass er in Wien bestens vernetzt ist, betonte übrigens auch Josef, der Michael schon bei mehreren Auftritten in der Stadt beobachtet hat: "Der ist schon integriert, der spielt hier schon viele Jahre und macht immer Extraprogramm für Wien."

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Getty Images Michael Mittermeier beim Deutschen Fernsehpreis 2021

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Getty Images Michael Mittermeier, Komiker

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Getty Images Michael Mittermeier beim Deutschen Comedypreis 2019