Welchen Namen tragen Ralf Schumacher & Étienne nach Heirat?

Hochzeitsfieber bei Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne: Bei einem Termin beim Maßschneider wird aus der Wahl von Stoffen und Farben plötzlich eine Grundsatzfrage. Der Schneider will wissen, welcher Nachname in die Knöpfe graviert werden soll – und damit, welchen Namen die beiden nach der Trauung tragen. Ein Doppelname? Dafür fehlt den beiden schnell die Begeisterung. "Dann wird das eine endlose Litanei", sagt Ralf in einer Szene der Sky-Dokuserie "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja". Während Étienne zunächst zögert, trifft Ralf spontan eine Entscheidung für den Eintrag in den Knöpfen. Die Kameras zeigen: Der Partner wirkt darüber sichtlich glücklich.

Denn als der Maßschneider den Nachnamen-Wunsch anspricht, kommt ein Doppelname für das Paar erst einmal zur Sprache. Rein optisch wäre "Schumacher-Bousquet-Cassagne" allerdings ein ziemlicher Brocken, finden die beiden. Während Étienne bei der Frage noch etwas zaudert, übernimmt der frühere Formel-1-Star kurzerhand das Ruder und trifft die Entscheidung, welcher Name in die Knöpfe gestickt wird: Sie werden beide den Nachnamen Schumacher tragen. Ralf erklärt dabei lachend, dass solche Dinge zwischen zwei Männern oft unkomplizierter liefen, weil niemand auf den einen großen, formellen Moment bestehe. Étienne reagiert sichtbar erleichtert und macht den Eindruck, mit der spontanen Lösung sehr zufrieden zu sein.

Die Szene reiht sich ein in die sehr offenen Einblicke, die Ralf und Étienne derzeit in ihre Hochzeitsplanung geben. Für ihre Dokuserie "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" lassen sich der Rennfahrer und der Unternehmer bei vielen Schritten auf dem Weg zur Trauung begleiten – von der Locationsuche in Saint-Tropez bis hin zu so persönlichen Details wie den Gravuren in den Knöpfen der Anzüge. Gerade diese Alltagsmomente zeigen, wie vertraut das Paar miteinander umgeht und wie Entscheidungen oft im Team, manchmal aber auch aus dem Bauch heraus fallen.

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Getty Images Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne bei dem Cannes Film Festival im Mai 2025

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Imago Ralf Schumacher und Etienne Bousquet-Cassagne, Sky Spotlight im Hotel Bayerischer Hof

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Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Partner Étienne im Mai 2025

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