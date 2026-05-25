Wow: So meisterte Zendaya drei Dreharbeiten gleichzeitig

Für Zendaya (29) ist 2026 ein außergewöhnlich vollgepacktes Jahr – und die Schauspielerin hat gegenüber dem Magazin Elle nun eindrucksvoll geschildert, wie es sich anfühlt, gleich drei Mammutprojekte parallel zu stemmen. Während Zendaya für die dritte Staffel von Euphoria vor der Kamera stand, bereitete sie sich gleichzeitig auf ihre Rollen in Christopher Nolans (55) "The Odyssey" und Denis Villeneuves (58) "Dune: Part Three" vor. "Ich war am Set von 'Euphoria' bei einem Nachtdreh auf einer Ranch", erinnerte sie sich. "Ich war so müde, aber ich lernte gleichzeitig meine Chakobsa-Zeilen für 'Dune'. Und dann fing ich an, meine Zeilen für den kurzfristigen Dreh in Island für 'The Odyssey' auswendig zu lernen."

Besonders der Dreh mit Christopher Nolan setzte Zendaya unter Druck. "Ich habe nicht viele Zeilen in 'The Odyssey', aber ich arbeitete mit Christopher Nolan! Das Peinlichste, was mir passieren könnte, wäre, meinen Text zu verpatzen – was mir einmal tatsächlich passiert ist", gab sie offen zu. Aktuell ist die Schauspielerin sonntags auf HBO in ihrer Rolle als Rue Bennett in der dritten Staffel von "Euphoria" zu sehen. Am 17. Juli folgt "The Odyssey", in dem sie die Göttin Athena verkörpert, und bereits zwei Wochen später, am 31. Juli, startet "Spider-Man: Brand New Day". Den Abschluss des außergewöhnlichen Filmjahres bildet dann am 18. Dezember "Dune: Part Three", in dem sie erneut als Chani zu sehen ist.

Für Zendaya war die Rückkehr ans Set von "Spider-Man: Brand New Day" offenbar nicht nur ein weiterer Job in ihrem ohnehin irrwitzigen Jahr, sondern pures Herzklopfen. In Elle geriet sie richtig ins Schwärmen: "'Spider-Man' war ein Traum: Ich darf jeden Tag mit meinem besten Freund zur Arbeit gehen, mit der Person, die ich liebe." Und weil es bei den beiden auch abseits der Kameras nach Teamwork klingt, legte sie direkt nach: "Wir bringen unsere Hunde mit zur Arbeit; es ist wie eine Familienangelegenheit. Wir sind mit diesen Filmen aufgewachsen! Es ist wie Heimkommen." Umso spannender: Bei "The Odyssey" hatte Zendaya damals keine gemeinsamen Szenen mit Tom (29) und bekam dadurch einen seltenen Blick auf ihn als Schauspieler.

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Getty Images Zendaya bei der CinemaCon in Las Vegas, April 2026

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Imago Szenenmotiv aus "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve mit Zendaya

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Getty Images Tom Holland in London, Juli 2025