Schmerzen auf der Bühne: Michael Mittermeier litt 25 Jahre

Jahrzehntelang stand Michael Mittermeier (60) auf den Bühnen dieser Welt und ließ sein Publikum lachen – doch hinter der Fassade verbarg sich ein erschreckendes Geheimnis. Ganze 25 Jahre lang hat der Comedian seine Auftritte trotz permanenter körperlicher Schmerzen absolviert. Gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung gab der 60-Jährige jetzt zu: "Ich habe 25 Jahre lang nicht einen einzigen Tag ohne Schmerzen auf der Bühne gestanden." Er sei morgens mit Schmerzen aufgewacht und abends mit Schmerzen eingeschlafen. Nur die "unglaubliche Live-Energie" bei den Auftritten habe ihm geholfen, den Schmerz immer wieder zu verdrängen.

Dass er trotz allem weitermachte, erklärt Michael mit einer bestimmten Haltung, die er damals an den Tag legte. Er räumte gegenüber der Zeitung ein, eine "klassische Zirkuspferd-Mentalität" und einen falsch verstandenen Ehrenkodex besessen zu haben. "Heute weiß ich, dass ich mir ein paar Dinge hätte sparen können. Auch ein paar Shows hätte ich absagen sollen, als es mir so schlecht ging", so der Comedian. Ein besonders drastisches Beispiel für seine damalige Einstellung: Nach einem zerschmetterten Schlüsselbein stand er bereits drei Tage nach der Operation bei seinem ersten Auftritt in der Sendung Wetten, dass..? lächelnd vor der Kamera. Erst eine Therapie habe dazu geführt, dass die vergangenen sechs Jahre für ihn die besten seit drei Jahrzehnten geworden seien.

Erst vor wenigen Wochen wurde ein Auftritt des Comedians in der Bonner Oper abrupt unterbrochen. Was als Comedy-Abend begonnen hatte, endete für rund 800 Zuschauer unerwartet schon in der Pause. Der Grund: Ein herrenloser Rucksack sorgte für einen Großeinsatz der Polizei und führte dazu, dass der Saal geräumt und weiträumig abgesperrt wurde. Selbst Sprengstoffexperten wurden hinzugezogen und untersuchten das verdächtige Gepäckstück mit einem Röntgengerät. Die Entwarnung kam erst nach Mitternacht – im Rucksack befanden sich lediglich Kleidung, Essen und ein Schlafsack. Für die Fans blieb dennoch die Enttäuschung über den vorzeitigen Abbruch.

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Getty Images Michael Mittermeier bei der Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 4, März 2023

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Getty Images Michael Mittermeier, deutscher Comedian

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Getty Images Michael Mittermeier im Februar 2018