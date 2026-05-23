Kylie Kelce wird emotional: Ihre Kids werden zu schnell groß

Kylie Kelce (34) wird im eigenen Podcast ganz schön sentimental! In einer neuen Folge von "Not Gonna Lie" spricht die Frau von Footballstar Jason Kelce (38) darüber, dass ihre älteste Tochter Wyatt kurz vor dem Kindergartenabschluss steht – und plötzlich schnürt es ihr die Kehle zu. "Wir stehen vor unserem ersten Kindergartenabschluss. Leute, wir haben doch gerade erst angefangen. Wie sind wir hier gelandet?", fragt sie laut People in der Show. Die Vierfach-Mama erzählt, dass sie sich kaum vorstellen kann, dass ihre Sechsjährige so schnell so groß geworden ist.

Während Kylie über Wyatt spricht, merkt sie im Gespräch immer wieder, wie sehr sie das Tempo der letzten Jahre überrumpelt. Im Podcast erinnert sich die Influencerin auch an ein virales Video, das sie vor Kurzem gesehen hat: Darin stellt ein Highschool-Absolvent Spielzeug in einer Reihe auf und läuft dann im Talar davon, als würde er sich von ihnen verabschieden. "Unhöflich. Einfach unhöflich. Es ist respektlos. Mein emotionaler Zustand kann das nicht ab", lacht sie in der Folge und macht gleichzeitig klar, wie sehr sie diese Zukunftsbilder treffen. Für sie steht das Spielzeug im Clip sinnbildlich dafür, wie schnell aus kleinen Kindern plötzlich junge Erwachsene werden.

Besonders nahe geht Kylie auch der Gedanke an die Spielsachen in den eigenen vier Wänden. Sie erzählt, dass Elliotte zu Hause gerne ihre Kuscheltiere sortiert: "Ellie wäre das Kind, das Kuscheltiere aufreiht. Es gibt bestimmte Kuscheltiere, die sie immer wieder nimmt", beschreibt sie im Podcast ihren Alltag. Allein die Vorstellung, dass ihre Tochter eines Tages nicht mehr mit Kuscheltieren spielen wird, bewegt sie zutiefst. Schon vor einiger Zeit hatte Kylie offen erzählt, wie schwer es ihr fällt, loszulassen, wenn die Mädchen neue Schritte in Richtung Selbstständigkeit machen. Für die Podcasterin bleibt das Aufwachsen ihrer Rasselbande ein ständiger Balanceakt zwischen Stolz und Wehmut – und genau damit dürfte sie vielen Eltern aus der Seele sprechen.

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

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Getty Images Jason und Kylie Kelce im September 2023

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