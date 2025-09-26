Armie Hammer überrascht mit Begleitung auf dem Bauernmarkt

Armie Hammer (39) hat sich nach langer Zeit wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Der Schauspieler wurde am Donnerstag in Westwood, einem Stadtteil von Los Angeles, gesichtet, so TMZ. Gemeinsam mit einer unbekannten Frau genoss er ein entspanntes Mittagessen in einem Sushi-Restaurant. Im Anschluss schlenderten die beiden entspannt über den örtlichen Bauernmarkt, wobei ihr entspannter Auftritt keine Hinweise auf eine romantische Beziehung zwischen den beiden lieferte. Beide waren lässig gekleidet: Er in schwarzem T-Shirt und Jeans, sie farbenfroh in einer roten Jacke und blauer Jeans.

Seit mehreren Jahren zieht sich Armie aus der Öffentlichkeit zurück, nachdem er 2021 mit schweren Anschuldigungen konfrontiert wurde. Seine ehemaligen Partnerinnen hatten ihm Kannibalismus-Fantasien und sexuelle Übergriffe vorgeworfen, die jedoch keine strafrechtlichen Konsequenzen nach sich zogen. Trotz seines anfänglichen Rückzugs hat der Schauspieler mittlerweile begonnen, sich offenen Gesprächen über seine Vergangenheit zu widmen, unter anderem in Podcasts, in denen er auch über frühere Beziehungserfahrungen und seinen damaligen Lebensstil sprach.

Armie, der durch Filme wie "Call Me by Your Name" bekannt wurde, versuchte zuletzt wieder Fuß in Hollywood zu fassen. Auch privat scheinen sich die Wogen zwischen ihm und seiner Ex-Frau Elizabeth Chambers (43) geglättet zu haben. Die beiden zeigten sich im Sommer gemeinsam auf einem Familienfoto, was auf ein harmonischeres Verhältnis hindeutet. Während er weiterhin auf ein berufliches Comeback hinarbeitet, bleibt es spannend, wie sich sein Leben sowohl beruflich als auch privat entwickeln wird.

Armie Hammer, Schauspieler

Armie Hammer, Schauspieler

Elizabeth Chambers und Armie Hammer mit ihren Kindern Ford und Harper