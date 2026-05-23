Zendaya und Tom Holland begrüßen tierischen Familienzuwachs

Für Zendaya (29) und Tom Holland (29) gibt es tierischen Nachwuchs! Die Schauspielerin verriet im Magazin Elle, dass das Paar einen neuen Hund bekommen hat – einen Pocket Bully. Damit wächst die Anzahl ihrer Vierbeiner auf drei Tiere. Die Entscheidung, sich das neue Tier zuzulegen, war laut Zendaya nicht unbedingt die naheliegendste. "Logistisch gesehen war es wahrscheinlich nicht die klügste Idee", erklärte die 29-Jährige – fügte aber hinzu: "Aber emotional schon. Er ist eine wunderbare Bereicherung für unsere Familie."

Widerstand zwecklos: Schon beim ersten Anblick des Welpen war für die Schauspielerin klar, dass sie nicht ohne ihn nach Hause fahren würde. "Ich sah sein kleines Gesicht und dachte: 'Ich kann dich nicht zurücklassen'", schwärmte Zendaya gegenüber dem Magazin Elle. Das neue Familienmitglied darf sich dabei auf eine Menge Fürsorge freuen – denn Zendaya ist bekannt dafür, ihre Tiere zu verwöhnen. Über Hund Noon schwärmte sie bereits zuvor in einem Gespräch mit dem Interview Magazine: "Sie bekommen ihre ausgefallenen Mahlzeiten mit den Vitaminpräparaten. Es klingt sehr lächerlich, wenn ich darüber rede, aber ich liebe mein Kind."

Auch Tom ist ein großer Tierfreund. Der Schauspieler war tief verbunden mit Tessa, einer Staffordshire-Bullterrier-Hündin, die er manchmal sogar mit an den Filmset nahm. "Ich liebe sie, sie ist ein Engel", schwärmte er 2017 gegenüber dem Magazin Time. Die Familie Holland hatte Tessa im Jahr 2014 adoptiert. Im Jahr 2024 musste die Familie dann Abschied nehmen: Tessa starb, und Tom schrieb auf Instagram zu einem Foto mit ihr: "Ich vermisse meine Dame." Auch Toms Vater Dominic Holland würdigte die Hündin auf seinem Blog mit rührenden Worten und bezeichnete sie als "bemerkenswertes kleines Tier, das meine Familie dominiert hatte".

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Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021

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ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

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Instagram / tomholland2013 Tom Holland im Oktober 2019