Yvonne Woelke ist von Fan-Fragen zu ihrem Peter genervt

Yvonne Woelke (46) und Peter Klein (58) sorgten 2023 für mächtig Wirbel, als sie beide als Dschungelcamp-Begleiter in Australien waren. Damals machten Gerüchte die Runde, die beiden hätten dort miteinander angebandelt – und das, obwohl Peter zu diesem Zeitpunkt noch mit Iris Klein (58) liiert gewesen sein soll. Jetzt, einige Zeit später, wird die Realitydarstellerin auf Instagram von einem neugierigen Fan erneut mit der alten Geschichte konfrontiert. Der Nutzer will wissen, warum sie nicht zugebe, dass sie und Peter in Australien etwas miteinander gehabt hätten. Doch statt auszuweichen, entscheidet sich Yvonne dieses Mal für eine klare Ansage – öffentlich, unmissverständlich und spürbar genervt.

In ihrer Antwort macht die 46-Jährige deutlich, was sie von den hartnäckigen Spekulationen hält. "Oh Leute. Die Story ist doch langsam schon ausgekaut", schreibt sie auf Instagram. Die ganze Geschichte sei erfunden worden – und zwar von einer bestimmten Person, wie Yvonne betont. "Für Follower und Kooperationspartner tun einige Personen viel", erklärt sie weiter und deutet damit an, dass jemand die Gerüchte aus Gründen der Reichweite in die Welt gesetzt haben könnte. Besonders pikant wird es, als sie hinzufügt: "Wenn man nach zwei Wochen, nachdem man die Beziehung beendet hat, frisch verliebt ist, das sagt doch wohl alles!"

Die ursprünglichen Vorwürfe entwickelten sich 2023 zu einem Reality-Drama mit erheblicher Eigendynamik. Im Zentrum stand nicht nur die angebliche Nähe von Peter und Yvonne, die ihre Liebe im Herbst 2024 öffentlich machten, sondern vor allem seine damalige Beziehung zu Iris. Die zeitliche Abfolge, wer wann was wusste und wie sich die Ereignisse überschnitten, bot reichlich Stoff für hitzige Diskussionen. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die Geschichte durch Iris’ prominentes Umfeld als Mutter von Daniela Katzenberger (39), was das öffentliche Interesse weiter anheizte. Lange blieb Yvonne auffallend zurückhaltend, mied ausführliche Erklärungen und ließ viele Fragen unbeantwortet. Umso deutlicher wirkt nun ihr Tonfall. Mit ihrer aktuellen Stellungnahme zieht sie einen Schlussstrich unter die Debatte und signalisiert unmissverständlich, dass sie die immer wiederkehrenden Spekulationen endgültig ad acta legen will.

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Peter Klein, Musiker

Anzeige Anzeige

Joyn Yvonne Woelke, Melody Haase, Menowin Fröhlich und Iris Klein bei "Promis unter Palmen"

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025