Yvonne Woelke und Peter Klein starten einen eigenen Podcast

Yvonne Woelke (46) und Peter Klein (58) ziehen nun eine klare Grenze: Das Realitypaar möchte seine Liebe endlich leben, ohne ständig mit Beleidigungen und Anfeindungen von Fremden konfrontiert zu werden. Im Gespräch mit RTL schildern die beiden, wie sehr sie die Welle an Hasskommentaren belastet, die seit den Dschungelcamp-Gerüchten 2023 nie wirklich abgeebbt ist. Statt sich weiter zurückzuziehen, gehen Yvonne und Peter nun bewusst in die Offensive: In ihrem gemeinsamen Podcast "Verteufelt gut" sprechen sie nun über ihre Beziehung, ihr Leben auf Mallorca und die Vorgeschichte rund um die angebliche Affäre.

"Bei unserem Podcast geht es unter anderem darum, den Zuhörern aufzuzeigen, wie wir die ganze Situation seit der falschen Behauptung von Iris im Jahr 2023 bezüglich der Fremdgehbehauptung zwischen Yvonne und mir empfunden haben", erklärt Peter gegenüber RTL und betont: "Was wir seit dem Bekanntwerden unserer Liebe tagtäglich im Netz erleben müssen, unglaublich." Das Paar wolle den Zuhörern die Möglichkeit geben, sie auch persönlich besser kennenzulernen. In einer aktuellen Folge von "Verteufelt gut" fassen Yvonne und Peter zusammen: "Wir mussten leider die letzten drei Jahre sehr viel Hass ertragen, bis zu Morddrohungen, dass wir verrecken sollen. Man hat uns unsere Existenz abgesprochen." Peter schildert außerdem verletzende Bodyshaming-Begriffe, mit denen er immer wieder konfrontiert wird, und macht deutlich, wie sehr ihn solche Angriffe treffen.

Nach den ersten Gerüchten und einer öffentlichen Schlammschlacht entwickelte sich schließlich eine Beziehung, zu der Peter und Yvonne seit 2024 offen stehen. Ganz verstummt sind die zahlreichen Spekulationen jedoch nie. Seit dem Start ihres Podcasts habe der Hass im Netz laut den beiden sogar noch zugenommen. Trotzdem haben Yvonne und Peter einen Weg gefunden, damit umzugehen: "Was uns geholfen hat und auch immer wieder hilft, sind die direkten Gespräche – miteinander, aber natürlich auch mit vertrauten Personen, die uns immer wieder Zuspruch geben." Das Paar zieht gegenüber RTL daher ein klares Fazit: "Aber natürlich muss man sich selbst ein dickes Fell zulegen und viele Dinge einfach ignorieren."

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Yvonne Woelke und Peter Klein im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke, Dezember 2024