Annett Renneberg erlebte als Kind Missbrauch am Filmset

Annett Renneberg (48) hat über traumatische Erfahrungen aus ihrer frühen Karriere gesprochen. Die Schauspielerin steht seit ihrem 13. Lebensjahr vor der Kamera und kann ihren ersten Film "Die Brut der schönen Seele" bis heute nicht ansehen. Gegenüber der Zeitschrift Bunte schildert die 48-Jährige, dass sie bei den Dreharbeiten in den 1990er Jahren "aus heutiger Sicht und mit heutigem Wissen" am Set "missbraucht" worden sei. Ohne Betreuung und in einer Männerwelt habe sie sich "in einigen expliziten Szenen total überfordert" gefühlt und wäre "vor Scham gerne in den Boden versunken", erzählt Annett. Es habe eine Masturbationsszene gegeben, bei der sie ihre Brüste entblößen musste, und eine Entjungferungsszene mit einem 17 Jahre älteren Mann, die wiederholt wurde, weil ihr "Stöhnen zu unecht gewirkt habe".

Vieles davon habe die Schauspielerin verdrängt, bis im Dezember 2022 ein Redakteur des MDR diese Szene in einem Zusammenschnitt ihrer Karriere für eine Livesendung verwenden wollte. Moderator René Kindermann habe Annett daraufhin angesprochen und sich offenbar unwohl gefühlt. "Mir brach der Schweiß aus. Ich hatte meinen Kindern gesagt, sie könnten das anschauen", erzählt sie dem Newsportal. Kindermann habe entschieden, den Beitrag nicht zu senden. "Das werde ich ihm nie vergessen", so die Schauspielerin. Der Regisseur habe damals eine Szene, in der sie in Unterhose gekleidet war, gemeinsam mit ihr geprobt – zwar "bekleidet", aber mit "Anfassen". "Es war ein Albtraum", beschreibt Annett die Situation.

Bekannt wurde Annett vor allem durch die ARD-Kultserie In aller Freundschaft, in der sie fast zehn Jahre lang als Dr. Maria Weber Leben rettete. Ihre Rolle stirbt an einem Gehirntumor, was die Schauspielerin aber eher stolz als betrübt zurücklässt. "So einen komplexen Charakter mitentwickeln und spielen zu dürfen, ist ein großes Geschenk", sagte sie im Februar gegenüber RTL. Natürlich sei es schwer, sich von der liebgewonnenen Figur zu trennen, die auch ein Teil ihres Lebens geworden sei. Aber in einer langlaufenden Serie gehöre Veränderung dazu.

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Imago Annett Renneberg bei der NDR Talk Show, August 2024

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Getty Images Annett Renneberg, Schauspielerin

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MDR / Saxonia / Sebastian Kiss Annett Renneberg und Thomas Rühmann, "In aller Freundschaft"-Darsteller