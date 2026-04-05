Palina klärt auf: Finanziert Freund Julian Claßen ihr Leben?

Palina hat sich jetzt auf Instagram zu Spekulationen über ihre finanzielle Situation geäußert. In einer Fragerunde auf der Social-Media-Plattform wollte ein neugieriger Fan von der Influencerin wissen, wie sie und ihr Freund Julian Claßen (32) ihre gemeinsamen Ausgaben regeln. "Teilt ihr die Fixkosten gerecht auf oder bezahlt alles Julian? Essen, Strom, Versicherung, Auto und so weiter?", lautete die direkte Frage. Die Frage bezieht sich offenbar auf Vermutungen, dass Julian aufgrund seiner erfolgreichen Karriere als einer der größten deutschen YouTuber sämtliche Kosten in der Beziehung übernehmen würde.

Die Antwort der Social-Media-Persönlichkeit fiel deutlich aus. "Ich weiß, viele wollen jetzt hören, dass Julian alles zahlt, um sich dann auf mich zu stürzen... Ich muss euch leider enttäuschen. Bei uns ist alles ziemlich gut aufgeteilt", erklärte Palina ihren Followern. Mit dieser klaren Aussage reagierte sie auf die anhaltende Kritik, Julian würde ihr komplettes Leben finanzieren. Der Social-Media-Star nahm damit bewusst Bezug auf die Vorwürfe, die offenbar immer wieder im Netz kursieren.

Julian wurde ursprünglich als Ex-Mann von Bianca Heinicke (33) bekannt und hat sich als YouTuber einen Namen gemacht. Dank seiner langjährigen Präsenz auf Social Media verdient er nach wie vor erhebliche Summen. Der 33-Jährige ist Vater von zwei Kindern aus seiner früheren Beziehung. Palina und Julian sind seit einiger Zeit ein Paar und teilen regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben mit ihren Fans auf Instagram und anderen Plattformen.

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Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen, Social-Media-Stars

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Instagram / julienco_ Palina und Influencer Julian Claßen

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Getty Images Julian und Bianca Claßen im November 2016