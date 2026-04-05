Kylie Jenner schützt Stormi: Kindheit fern vom Rampenlicht

Obwohl der Kardashian-Clan bekannt dafür ist, sein Privatleben bis ins kleinste Detail mit der Öffentlichkeit zu teilen, hält vor allem Kylie Jenner (28) ihre Kinder größtenteils privat. Die Unternehmerin teilt nur selten Einblicke in ihr Familienleben – und das aus gutem Grund. Wie sie jetzt im Podcast "Big Bro With Kid Cudi" verrät, will sie Tochter Stormi (8) um jeden Preis eine möglichst normale Kindheit ermöglichen. "Ich bin wirklich stolz auf mich. Ich glaube, ich habe das wirklich gut gemacht... Wir haben mit der Show angefangen, als ich neun Jahre alt war, und wenn ich meine Tochter anschaue, die jetzt acht ist, denke ich: 'Oh mein Gott, in einem Jahr bist du so alt, wie ich war, als ich all dem so ausgesetzt war'", meint Kylie.

Kylie schien mit dem Beginn der Realityshow Keeping Up with the Kardashians aufgrund ihres Alters nicht wirklich eine Wahl gehabt zu haben. Sie sei zwar damals mit Kameras aufgewachsen, dennoch waren die Zeiten anders, denn es gab noch kein Social Media. "Ich denke, es geht einfach darum, die Dinge zu schützen, die meiner Meinung nach Schutz brauchen, oder einfach Teile meiner Persönlichkeit. Es geht um meine Beziehungen, und ich versuche einfach, mich selbst zu schützen, und ich habe, glaube ich, ein wirklich dickes Fell", erklärt die 28-Jährige. Ihre Tochter habe sie neulich sogar gefragt, warum ihre Familie eigentlich bekannt sei. Kylie habe ihr daraufhin die erste Folge der Show gezeigt, auch wenn sie einige Szenen vorspulte. Sie erklärte Stormi: "Wir haben eine Fernsehsendung gestartet, als ich ein Jahr älter war als du. Und deshalb stecken wir alle gemeinsam drin."

Tatsächlich lebt Kylie deutlich privater als so manche ihrer berühmten Schwestern. Neben ihren Kindern hält die US-Amerikanerin auch ihre Beziehung zu Hollywoodstar Timothée Chalamet (30) größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Ab und zu zeigen die beiden sich zwar auf roten Teppichen, wie bei den Oscars, aber Einblicke bei Social Media sucht man vergeblich. Vielleicht funktioniert ihre Liebe genau deshalb – mittlerweile soll sogar schon eine Verlobung im Raum stehen. Laut eines Insiders rechne das Umfeld von Kylie und Timothée quasi jeden Tag mit einem Antrag. "Sie meinen es ernst, und es ist nur eine Frage des richtigen Zeitpunkts", erzählte die Quelle gegenüber Substack.

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster im Mai 2025

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Kindern Stormi und Aire, September 2025

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026