Doch nicht Johannes Mickenbecker: Er wird "7 vs. Wild"-Host

Noch bevor die sechste Staffel überhaupt begonnen hat, kommt es bei 7 vs. Wild schon zur nächsten überraschenden Wende: Johannes Mickenbecker, der eigentlich bereits als neuer Moderator gesetzt war, hat überraschend hingeschmissen und macht damit Platz für ein neues Gesicht. Wie das Produktionsteam in einem YouTube-Video mitteilt, wird nun der international bekannte Survivalprofi Ed Stafford neuer Host der erfolgreichen Outdoorshow. Er soll nicht nur durch die reguläre Staffel führen, die im Herbst bei Amazon Prime Video und später auf YouTube startet, sondern auch bei der laufenden Wildcard-Staffel in Panama vor Ort sein und die Challenges begleiten.

Johannes, der mit seinem Zwillingsbruder Philipp Mickenbecker (†23) und ihrem YouTube-Kanal The Real Life Guys bekannt wurde, sollte eigentlich Formatgründer Fritz Meinecke (36) ersetzen, doch daraus wird nun nichts. Wie die Produktion laut Quotenmeter mitteilt, könne man nachvollziehen, dass die sehr intensive Arbeit an "7 vs. Wild" für den 28-Jährigen "ein bisschen viel" gewesen sei. Man habe sich daher entschieden, künftig wieder stärker "als Marke" aufzutreten und setze nun auf Ed, der bereits bei TV-Formaten wie "Naked and Marooned" oder "Into the Jungle" Erfahrung sammeln konnte. Der 50-Jährige soll hinter den Kulissen an der Konzeption der neuen Staffel und an möglichen Szenarien mitarbeiten und seine jahrelange Survivalerfahrung einbringen. Während sich die 30 Wildcard-Kandidaten derzeit in Schweden beweisen und um die begehrten sieben Plätze für Panama kämpfen, bereitet das Team offenbar im Hintergrund die Integration des neuen Hosts in beide Formate vor.

In den Kommentaren unter dem neuen Video des Produktionsteams machen viele Fans deutlich, dass sie den Ausstieg von Johannes nicht allein mit Überlastung erklären möchten. Einige Zuschauer kritisieren eine angeblich mangelhafte Kommunikation, werfen dem Format vor, sich insgesamt von der ursprünglichen Idee entfernt zu haben, und erinnern an das Chaos um den Ausschluss des Bewerbers UrlagEntertainments aus der Wildcard-Staffel. Gerade Johannes stand für viele für einen Neustart nach dem Weggang von Fritz und sollte die Show wieder näher an die Community bringen. Wie gut Ed diese Rolle ausfüllen kann und ob er das Vertrauen der Fans gewinnt, dürfte sich zeigen, wenn die Wildcard-Staffel im Frühjahr online geht und die sechste Hauptstaffel im Herbst startet.

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Prime Video / Agentur filmcontact Die Kandidaten von "7 vs. Wild" 2025

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Instagram / j.mickenbecker Johannes und Philipp Mickenbecker, YouTuber

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Imago Survival-Experte Ed Stafford unterwegs für die Discovery-Serie "Al extremo", November 2017