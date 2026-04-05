"Herr der Ringe": Viggo Mortensen nicht als Aragorn dabei

Viggo Mortensen (67) wird in dem kommenden Der Herr der Ringe-Film "The Hunt for Gollum" nicht in seine ikonische Rolle als Aragorn zurückkehren. Das bestätigte Regisseur Andy Serkis, der selbst erneut die Figur Gollum mittels Motion-Capture-Technologie verkörpern wird, gegenüber Screen Rant. Die Rolle des Waldläufers soll nun neu besetzt werden. "Ich weiß nicht, was gerade so draußen kursiert, aber ich weiß, dass es viele Spekulationen gibt. Aber sagen wir einfach, wir besetzen die Rolle neu und sind auf dem Weg, jemanden zu finden", erklärte Andy. Das Prequel spielt in der Zeitspanne zwischen den Ereignissen von "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" und zeigt die Suche von Aragorn und Gandalf nach Gollum, um mehr Informationen über Bilbos mysteriösen Ring zu erhalten.

Während Viggo nicht dabei sein wird, haben andere Stars der ursprünglichen Trilogie ihre Rückkehr angekündigt oder zumindest angedeutet. Ian McKellen (86) wird wieder als weiser Zauberer Gandalf vor der Kamera stehen, und auch Elijah Wood (45) ließ durchblicken, dass er möglicherweise erneut in die Rolle des Hobbits Frodo schlüpfen könnte. Zudem wurde bekannt, dass Kate Winslet (50) für eine bisher geheime Rolle in dem Film besetzt wurde. "Es ist eine physische Jagd nach der Figur, aber auch eine psychologische Jagd nach sich selbst", beschrieb Andy den Film laut Screen Rant und fügte hinzu: "Wir stehen jetzt kurz vor dem Start, und es ist sehr aufregend."

In den vergangenen Wochen verdichteten sich die Gerüchte, dass Leo Woodall (29) die legendäre Rolle des jungen Aragorn übernehmen könnte. Wie unter anderem Moviepilot unter Berufung auf Brancheninsider Daniel Richtman berichtete, sei der britische Schauspieler ganz oben auf der Wunschliste der Produktion. Von offizieller Seite gab es bislang jedoch keine Bestätigung. Die Fans spekulierten eifrig: Wird Leo wirklich in die Fußstapfen von Viggo treten?

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Viggo Mortensen in "Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs"

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Getty Images Andy Serkis auf einer Awardshow in London im März 2019

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Getty Images Leo Woodall, Januar 2024

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