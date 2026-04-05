Michelle Pfeiffer verrät ihr Fitnessgeheimnis mit 67 Jahren

Michelle Pfeiffer macht vor, wie Fitness mit 67 Jahren geht: Die Schauspielerin hält sich mit Tanzen auf dem Laufband fit – und fühlt sich damit besser denn je. In kurzen Instagram-Clips aus ihrem Zuhause in Pacific Palisades zeigt Michelle, wie sie auf dem Gerät läuft, Schritte einbaut und anschließend zur Matte für eine Yoga-Einheit wechselt. Dazu setzt sie auf einfache Routinen, die Freude machen und in den Alltag passen. Die Fitnesstrainerin Nicole Chapman hat den Ansatz der Hollywood-Ikone jetzt für Hello! analysiert und erklärt, warum genau dieser Mix so effektiv ist. Entscheidend sei nicht ein strenger Plan, sondern konsequente Bewegung, die Spaß bringt und ohne Extremprogramm auskommt.

Laut Nicole überzeugt Michelles Kombination aus Gehen, Radfahren, Yoga und Pilates, weil sie mehrere Bausteine gleichzeitig abdeckt. Kräftigungsreize durch Pilates oder leichtes Widerstandstraining unterstützen Muskulatur und Stoffwechsel und wirken dem altersbedingten Muskelabbau entgegen. Gelenke profitieren von Stabilität, im Alltag helfen mehr Kraft und Balance beim Heben, Tragen und Treppensteigen. Sanfte Ausdauer wie zügiges Gehen oder Radfahren wird oft unterschätzt, ist aber besonders nachhaltig für Herzgesundheit, Energielevel und allgemeines Wohlbefinden. Ebenso wichtig: Mobilität. Yoga löst Steifheit, reduziert Beschwerden und hält beweglich. Was bei Michelle besonders auffällt, ist ihre Beständigkeit und Abwechslung – sie wechselt die Einheiten, bleibt aber dran und zwingt sich nicht in ein extremes Schema. Frauen in ähnlichem Alter rät die Trainerin, kein starres "One size fits all" zu übernehmen, sondern klein anzufangen: mehr Schritte im Alltag, kurze Bewegungs-Happen, Elemente, die Spaß machen.

Abseits der reinen Übungsauswahl geben Michelles Clips einen persönlichen Einblick: Die Schauspielerin trainiert am liebsten in den eigenen vier Wänden, greift zu einer Playlist und baut Rhythmus und kleine Tanzmoves zwischen die Laufband-Intervalle ein. Die Aufnahmen wirken lässig und unkompliziert, oft ohne großes Setup, und zeigen Ausschnitte aus ihrem Zuhause in Pacific Palisades. Bewegung ist für Michelle weniger ein Projekt mit Ablaufdatum als ein fester Teil ihres Tages, der ihr Energie gibt und sie durch den Alltag trägt. Statt auf Perfektion setzt sie auf Regelmäßigkeit und auf Routinen, die sich gut anfühlen. So bleibt die Fitness alltagstauglich – mit einem Mix aus Spaß, sanfter Ausdauer, Mobilität und einem Schuss Krafttraining, der zu ihrem Leben passt.

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Getty Images Michelle Pfeiffer bei der New-York-Premiere von Paramount+ "The Madison"

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Getty Images Michelle Pfeiffer bei der Premiere von "Margo's Got Money Troubles" während SXSW im Paramount Theatre in Austin, 12. März 2026

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Getty Images Michelle Pfeiffer, Schauspielerin