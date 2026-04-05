"Friends" tröstete Lisa Kudrow nach Matthew Perrys Tod

Lisa Kudrow (62) hat nach dem Tod ihres Friends-Kollegen Matthew Perry (†54) einen besonderen Weg gefunden, mit ihrer Trauer umzugehen. Die Schauspielerin schaut sich mittlerweile regelmäßig alte Folgen der Kultserie an, die sie einst gemeinsam mit ihm für zehn Staffeln drehte. "Nachdem Matthew gestorben ist, liefen Marathons im Fernsehen und es war wirklich tröstlich, die Show zu schauen", erzählte Lisa jetzt laut E! News in einem Interview beim Radiosender Capital FM. Dabei bringe sie die Serie nicht nur zum Lachen, sondern halte auch die Erinnerung an ihren verstorbenen Freund lebendig. Matthew war im Oktober 2023 an den akuten Folgen von Ketamin gestorben.

Besonders die Szenen mit Matthew als Chandler Bing sorgen bei der 62-Jährigen für viele Lacher. "Er war so lustig, ich meine, der Lustigste", schwärmte Lisa von ihrem Kollegen. "Sorry an alle anderen, aber es ist einfach wahr." Dennoch ließ sie es sich nicht nehmen, auch ihren anderen Co-Stars Jennifer Aniston (57), Courteney Cox (61), David Schwimmer (59) und Matt LeBlanc (58) ihre Anerkennung auszusprechen. "Alle bringen mich zum Lachen", fügte die Schauspielerin hinzu. Während der Dreharbeiten habe sie die Serie selbst kaum verfolgt, da sie ein Kind hatte und die Ausstrahlungszeit am Donnerstagabend um acht Uhr für das Team zu früh gewesen sei.

Eine besonders emotionale Entdeckung machte Lisa nach Matthews Tod. Der Schauspieler hatte ihr am Set eine Keksdose geschenkt, in der sich eine Notiz von ihm befand. "Matthew gab sie mir am Ende unserer letzten Folge", verriet sie 2025 in der "Drew Barrymore Show". Erst nach seinem Tod habe sie die Dose geöffnet und den Brief darin entdeckt. "Ich hatte die Keksdose nicht aufgemacht oder hineingeschaut. Er hatte eine Notiz darin und ich hatte sie vergessen", erklärte Lisa. Den Inhalt der Nachricht behielt sie für sich, fügte aber bedeutungsvoll hinzu: "Timing ist alles."

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Getty Images Matthew Perry und Lisa Kudrow

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Getty Images Lisa Kudrow bei der Premiere von HBOs "The Comeback" im Wallis Annenberg Center in Beverly Hills, 19. März 2026

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