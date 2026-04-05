Zoff mit Bushido: Anna-Maria Ferchichi gönnte sich Putzhilfe

Anna-Maria Ferchichi (44) musste in den ersten beiden Jahren ihrer Beziehung mit Rapper Bushido (47) ein ganzes Haus mit 600 Quadratmetern ganz alleine putzen. Obwohl sie mit einem Multimillionär zusammenlebte, bekam sie keine Unterstützung im Haushalt und kämpfte lange um Entlastung. Die Situation wurde für sie zunehmend frustrierend, vor allem als sie 2013 mit Zwillingen schwanger war. "Irgendwann dachte ich: Stopp, ich bin mit einem Multimillionär verheiratet und ich habe ja besser gelebt, als ich allein war mit meinem Kind", erzählte sie jetzt im Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi – Der Bushido Podcast". Bushido sah die Notwendigkeit für eine Putzhilfe ein.

Am Ende nahm Anna-Maria die Sache selbst in die Hand und zahlte eine Reinigungskraft aus eigener Tasche. "Aber diese 150 Euro gönne ich mir und das entlastet einfach so viel", erklärte die Mutter von acht Kindern. Dass es überhaupt zu diesem Streit kam, liegt auch an Bushidos Vergangenheit. "Bei mir war es ja eher immer so dieses isolierte Ding. Ich war immer allein, ich war auf mich gestellt", berichtete der 47-Jährige im Podcast. Seine Mutter habe viel gearbeitet und er musste sich oft selbst versorgen. "Deswegen war das für mich normal und ich habe wirklich lange Zeit gebraucht, aus diesem So-für-sich-Sein irgendwie auszubrechen", gab er zu.

Als Anna-Maria Bushido kennenlernte, war der Rapper "total unselbstständig" und "gar nicht überlebensfähig", wie sie im Podcast verriet. Während seiner Kindheit musste Anis zwar selbstständig sein, wenn seine Mutter arbeitete, doch wenn sie zu Hause war, nahm sie ihm viel ab. "Ich habe immer meine Mutter als Backup gehabt", räumte er ein. Diese Erziehung hatte langfristige Auswirkungen auf sein Verständnis von Haushalt und Alltag. Auf die Frage von Anna-Maria, ob er Haushaltssachen einfach nicht gemacht habe, antwortete Bushido ehrlich: "Ich habe die Notwendigkeit gar nicht gesehen, richtig." Mittlerweile lebt die Großfamilie wieder im Süden Deutschlands und hat ihrer einstigen Wahlheimat Dubai vorerst den Rücken gekehrt.

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Imago Anna-Maria und Anis Ferchichi auf der Bertelsmann Party 2025

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Instagram / anna_maria-ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Dezember 2025

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Frederic Kern / Future Image / ActionPress Bushido und Anna-Maria Ferchichi im September 2024