Nach Karfreitags-Post: Aleks Petrovic ätzt gegen Ex Vanessa

Vanessa Nwattu (26) sieht sich nach einem umstrittenen Social-Media-Post heftiger Kritik ausgesetzt – und nun schaltet sich auch ihr Ex-Verlobter Aleksandar Petrovic (35) in die Debatte ein. Die Reality-Bekanntheit hatte am Karfreitag ein Tanzvideo von sich in ihrer Instagram-Story hochgeladen und dazu "Happy Karfreitag" geschrieben. Der Beitrag löste bei einigen ihrer Follower Empörung aus, da viele den Karfreitag als stillen Trauertag begehen. Während Vanessa zunächst versuchte, ihre Sichtweise zu erklären, meldete sich auch Aleks zu Wort und attackierte seine Ex-Freundin in seiner Story scharf. Er warf ihr vor, die Bedeutung des Feiertags nicht zu kennen und Christen bewusst zu provozieren.

Aleks ließ in seiner Stellungnahme kein gutes Haar an Vanessa. "Karfreitag erinnert an den Moment, in dem Jesus Christus gekreuzigt wurde und sein Leben hingab. Es ist ein stiller, ernster Tag, der für Leid, Opfer, tiefe Trauer und Vergebung steht! Wenn man das wissen würde, dann würde man NIEMALS im Leben so etwas Respektloses posten", wetterte der Realitystar. Besonders eine nachgeschobene Aussage von ihr stieß ihm sauer auf. "Wenn man Fehler macht, dann steht man gerade und provoziert nicht noch mit dem Spruch: 'Sorry, dass ihr alles so ernst nehmt.' Beides bestätigt ihr respektloses und uneinsichtiges 'rebellisches Verhalten', von dem ich immer gesprochen habe. Langsam checkt ihr, was ich meinte. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Ich entschuldige mich für ihre Provokation", schloss der Social-Media-Star seine Abrechnung.

Vanessa selbst schrieb zuvor in ihrer Instagram-Story, dass sie wisse, dass der Karfreitag für viele Menschen eine ganz andere Bedeutung habe und ein stiller, trauriger Tag sei, an dem man innehält. Sie respektiere das total, erklärte die Realitydarstellerin weiter. Gleichzeitig betonte sie, dass jeder seinen Glauben – oder auch keinen Glauben – anders lebe und ihre Social-Media-Seite ein Ort sei, an dem sie ihre Gefühle teile. An diesem Tag sei ihr nach Leichtigkeit, Bewegung und einem schönen Tag gewesen, was nicht bedeute, dass sie die Bedeutung des Tages nicht kenne oder respektiere, sondern ihn einfach auf ihre Weise erlebe. Unter ihrem umstrittenen Tanzvideo schrieb sie jedoch auch noch: "Sorry, dass ihr alles so ernst nehmt", was die Situation weiter anheizte.

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Instagram / aleks_petrovic, Instagram / vanessa.nwa Collage: Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Realitystars

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Imago Aleks Petrovic beim BILD-Promi-Boxen "Fame Fighting 3" in der Grugahalle Essen, 18. Oktober 2025

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Januar 2026