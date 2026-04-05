Ist Taron Egerton in einer heißen "Showmance" für 007-Rolle?

Taron Egerton (36), heißer Anwärter auf die Rolle als neuer James Bond, sorgt mit ungewohnt intimen Szenen für Aufsehen und wirft die Frage auf, ob er sich aktuell in einer "Showmance" befindet – so nennt man eine Scheinromanze zwischen zwei Prominenten, um ihren jeweiligen Bekanntheitsgrad zu steigern. Der walisische Schauspieler, bekannt aus den "Kingsman"-Filmen und für seine mit dem Golden Globe ausgezeichnete Rolle als Elton John (79) in "Rocketman", wurde jetzt gemeinsam mit Model Brooks Nader (29) über drei Tage hinweg bei einem wahren Date-Marathon in Los Angeles erwischt. Der Höhepunkt der Turtelei ereignete sich am vergangenen Wochenende auf einem Hotelparkplatz, wo sich die beiden leidenschaftlich küssten, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Für Taron, der seine Privatsphäre sonst streng abschirmt und kaum je in der Öffentlichkeit mit Frauen gesehen wird, ist dieses Verhalten höchst ungewöhnlich. Ein Wegbegleiter des Schauspielers sagte der britischen Zeitung Mail on Sunday: "Ich fiel fast vom Stuhl, als ich diese Bilder gesehen habe. Taron ist jemand, der sein Privatleben strikt privat hält."

Die beiden verbrachten das Wochenende damit, von einem Hotspot zum nächsten zu ziehen. Nach dem Kinobesuch ging es zum Abendessen ins Giorgio Baldi, ein von Stars wie Al Pacino (85) und Anthony Hopkins (88) geschätztes Restaurant in Santa Monica. Tags darauf wurden sie im Luxushotel Shutters on the Beach gesichtet, wo die Zimmer ab 850 Euro pro Nacht kosten. Dort saßen sie auf dem Balkon, tranken Cocktails und küssten sich – vor aller Augen. Ein Augenzeuge berichtete laut dem Portal: "Es war lustig anzusehen: Sie saßen mit Cocktails auf dem Balkon, küssten und umarmten sich, und dann kam ein zufälliger Fan zu ihr, um ein Foto zu machen, drückte Taron die Kamera in die Hand, damit er das Bild macht. Der Fan kannte ihn nicht, da sie aber in den sozialen Medien präsent ist, wollte man ein Foto von ihr, obwohl er viel berühmter und erfolgreicher ist." Anschließend spazierten die beiden zum nahegelegenen Capo Steakhouse – ein Detail, das in Los Angeles, wo normalerweise niemand zu Fuß geht, für zusätzliche Spekulationen sorgte.

Brooks ist vor allem durch ihren Auftritt im Sports Illustrated Swimsuit Issue 2023 und ihre Realityshow "Love Thy Nader" auf Hulu bekannt, in der sie gemeinsam mit ihren drei Schwestern auftritt. Sie war bis 2024 mit dem Werbemanager Billy Haire verheiratet und danach in einer stürmischen Beziehung mit dem russischen Dancing With The Stars-Tänzer Gleb Savchenko (42). Taron hingegen führte zuvor eine fünfjährige Beziehung mit Regisseurin Emily Thomas, die 2022 endete, sowie eine Liaison mit Marvel-Schauspielerin Chloe Bennet (33) zwischen 2024 und 2025. Die beiden wurden laut Daily Mail angeblich von Lauren Sanchez verkuppelt, die sie im vergangenen Juni bei ihrer Hochzeit mit Amazon-Milliardär Jeff Bezos (62) in Venedig vorstellte und Ende März auf ein "richtiges Date" schickte. Während Tarons Vertreter auf die Spekulationen nicht reagierte, explodierte Brooks' Social-Media-Reichweite nach den Bildern regelrecht – sie wurde zu einem der meistgesuchten Namen auf X. Fraglich bleibt, ob die Turtelei echt ist oder es sich um eine "Showmance" handelt, um seine Chancen zu verbessern, der nächste 007 zu werden.

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Getty Images Taron Egerton bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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IMAGO / NurPhoto Brooks Nader, Model und TV-Persönlichkeit

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Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA, Los Angeles, 15. März 2026