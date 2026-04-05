Kann sich "Outlander"-Cast Comeback als Spin-off vorstellen?

Für die Fans der Serie Outlander ist es ein Abschied, der schwerfällt: Mit der achten Staffel endet die Geschichte von Jamie und Claire Fraser nach über einem Jahrzehnt auf dem Bildschirm. Sam Heughan (45) und Caitriona Balfe (46) drehten 2024 die letzten Szenen der beliebten Erfolgsserie, die auf den Romanen von Diana Gabaldon (74) basiert. Doch während die finalen Episoden seit März auf dem Sender Starz ausgestrahlt werden, stellt sich für viele Zuschauer eine wichtige Frage: Könnte es doch noch eine Zukunft für die beiden Hauptdarsteller in einem möglichen Spin-off geben? Im Gespräch mit dem Magazin People geben sich die beiden Schauspieler optimistisch – zumindest was die grundsätzliche Bereitschaft angeht.

"Ich denke, wir sagen immer: Sag niemals nie", erklärt Caitriona gegenüber dem Blatt, und Sam stimmt ihr zu: "Niemals nie sagen." Allerdings stellen die beiden auch klar, dass eine Rückkehr nur unter bestimmten Bedingungen infrage käme. "Definitiv müsste es ein großartiges Drehbuch sein und es müsste diesen Charakteren einen guten Grund geben, zu ihnen zurückzukehren", betont die Schauspielerin. Sam scherzte währenddessen, dass ein Spin-off idealerweise auf Hawaii spielen sollte – damit er und seine langjährige Kollegin endlich einmal an einem tropischen Ort drehen könnten. Die Dreharbeiten zur finalen Staffel beschrieb Caitriona als "emotional anstrengende neun Monate", in denen beide "so viel Verantwortung gespürt haben, es richtig zu machen".

Nach dem Dreh brauchte der Cast erst einmal Abstand, um das Erlebte zu verarbeiten. "Wir sind alle gegangen und haben direkt danach etwas gemacht", verriet Caitriona. Sie selbst habe an einem Retreat teilgenommen, während Sam im Himalaya geklettert sei. Ihre Co-Stars Sophie Skelton und Richard Rankin seien nach Afrika gereist beziehungsweise hätten das Fliegen gelernt. "Ich wollte es verarbeiten und die Erfahrung mit der Figur ehren, indem ich sie auf gesunde Weise loslasse", erklärte die 46-Jährige. Sam ergänzte, dass er am Ende von Staffel sieben noch nicht bereit gewesen sei zu gehen und er deshalb zurückgekommen sei, um den Fans ein zufriedenstellendes Ende zu bieten. Die Serie basiert auf der Buchreihe von Diana Gabaldon, die 1991 begann und noch nicht abgeschlossen ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Heughan und Caitriona Balfe bei der Premiere von "Outlander" Staffel 8 in New York

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

Anzeige Anzeige

Instagram / samheughan Sam Heughan am Mount Everest