"Ich schreibe immer": Jessica Simpson plant neue Memoiren

Jessica Simpson (45) arbeitet bereits an ihrem nächsten Buch. Die Sängerin kündigte jetzt in einem Interview mit dem Magazin Elle an, dass sie schon bald mit einem neuen Memoir beginnen werde. "Ich bin dabei, ein weiteres zu starten. Ich schreibe immer", erklärte die 45-Jährige im Gespräch. Für sie sei das Schreiben die einzige Möglichkeit, sich ihren Gefühlen zu stellen und ehrlich zu sich selbst zu sein. Auf diese Weise möchte sie ihr Leben richtig leben und verstehen. "Ich verarbeite viele Gedanken und Dinge durch meine Tagebucheinträge. Es ist eine Beziehung, die ich mit mir selbst habe und die ich gerne mit der Welt teile", verriet Jessica weiter.

Bereits 2020 hatte die Sängerin mit "Open Book" ihre erste Autobiografie veröffentlicht, in der sie offen über ihre Kindheit, ihren Kampf mit Körperdysmorphie und ihre Nüchternheit sprach. Auch ihre früheren Beziehungen waren Thema – insbesondere ihre Ehe mit Nick Lachey (52), die von 2002 bis 2006 dauerte. "Ich wollte, dass meine Ehe perfekt aussieht. Es machte mir nichts aus, dumm auszusehen, aber ich wollte, dass die Leute das Märchen in Nick sehen. In uns", schrieb sie damals. Nick selbst gab damals gegenüber dem Magazin Us Weekly zu, dass er kein einziges Wort des Buches gelesen habe. Jessica habe sich vor der Veröffentlichung auch nicht bei ihm gemeldet.

Nach der Scheidung von Nick fand Jessica ihr Glück mit Eric Johnson (46). Das Paar heiratete 2014 und hat gemeinsam drei Kinder. Im Januar 2025 trennten sich die beiden jedoch nach einem Jahrzehnt Ehe. Eine Quelle verriet Us Weekly, dass sie nicht darüber nachdenken würden, wieder zusammenzukommen, aber Liebe und Respekt füreinander hätten. Die beiden würden sich derzeit auf ihre Kinder konzentrieren und diese immer an erste Stelle setzen, so der Insider. Mit einer Scheidungseinreichung haben es Eric und Jessica offenbar nicht eilig.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Simpson bei den MTV VMAs, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Simpson und Nick Lachey im November 2005