Victoria und David Beckham strahlen bei Stadioneröffnung

Victoria (51) und David Beckham (50) haben am Samstag gemeinsam das neue Stadion von Inter Miami eröffnet. Die ehemalige Spice Girls-Sängerin erschien an der Seite ihres Mannes zur feierlichen Einweihungszeremonie vor dem MLS-Spiel zwischen Inter Miami CF und Austin FC. Victoria zeigte sich in einem eleganten weißen Oversize-Anzug mit ausgestellter Hose und einem hellgrauen Top mit Schlüssellochausschnitt, während David einen marineblauen Anzug mit dem aufgestickten Wappen von Inter Miami trug. Wie von Daily Mail veröffentlichte Bilder zeigen, lief das Paar Hand in Hand ein und präsentierte sich insgesamt schwer verliebt. Der frühere Fußballprofi hatte den Bau des Stadions im Jahr 2023 angekündigt – drei Jahre nach der Gründung des Clubs.

Die gesamte Familie zeigte sich begeistert von der Eröffnung: Sohn Cruz Beckham (21) widmete seinem Vater auf Instagram zu diesem Anlass eine besonders emotionale Hommage. "Papa, ich könnte nicht stolzer auf dich sein. Du hast mich jeden Tag dazu inspiriert, ein besserer Mensch zu sein und hast immer wieder bewiesen, dass man seine Träume erreichen kann, solange man so hart wie möglich arbeitet", schrieb der 21-Jährige. Dazu teilte er Aufnahmen aus dem hochmodernen Stadion und posierte sogar auf dem Platz von Lionel Messi (38) am Spielfeldrand. David antwortete humorvoll: "Danke, Kumpel, ich liebe dich so sehr, aber ich habe eine Frage: Was machst du auf Leos Platz?" Auch Mama Victoria und Cruz' Freundin Jackie Apostel schickten zahlreiche Herz-Emojis.

David begann seine Profikarriere bei Manchester United, wo er zwischen 1992 und 2003 spielte und mehrere nationale Titel sowie 1999 die Champions League gewann. Es folgten Stationen bei Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan und Paris Saint-Germain. Neben seinem sportlichen Erfolg wurde er zu einer globalen Marke und an Victorias Seite zu einem der bekanntesten Gesichter des Fußballs. Nach seinem Karriereende blieb David dem Sport eng verbunden. Als Mitbesitzer von Inter Miami CF verfolgt er bis heute das Ziel, den Fußball in den USA weiter zu etablieren. Mit prominenten Transfers und großer medialer Aufmerksamkeit treibt er den Aufbau des Clubs konsequent voran.

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Getty Images David Beckham feiert mit Victoria Beckham den MLS-Cup-Sieg 2025

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Imago Jorge Mas und David Beckham eröffnen das neue Stadion von Inter Miami im April 2026

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Getty Images David Beckham feiert mit Harper, Victoria, Romeo und Cruz den MLS-Cup-Triumph von Inter Miami