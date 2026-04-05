Wigald Boning kassiert Anzeige wegen Badens in der Spree

Wigald Boning (59) sorgt mit einem Badeausflug mitten in Berlin für Wirbel: Der Entertainer ist vor wenigen Tagen nur mit Schwimmhöschen und Badekappe bekleidet in die Spree gestiegen – und das ausgerechnet direkt vor dem Reichstag im Regierungsviertel. Wie Wigald in einem Instagram-Video schildert, handelte es sich dabei um seinen mittlerweile 1364. Badetag in Folge, den er anlässlich des 40. Jahrestags des Schengener Abkommens an genau dieser Stelle begehen wollte. Andächtige Ruhe im Wasser wollte aber kaum aufkommen: Ganz plötzlich tauchten zwei Polizisten am Ufer auf und wollten wissen, wer da so entspannt seine Bahnen zieht.

Im Clip erklärt Wigald, dass er mit der Aktion auch Chris Gueffroy, dem letzten Todesopfer der Berliner Mauer, gedenken wollte. Chris wurde 1989 beim Fluchtversuch durch die Spree an etwa dieser Stelle im Wasser erschossen. Die spontane Geschichtsstunde im kalten Wasser nahm aber ein unerwartetes Ende: Die Polizisten kontrollierten die Personalien von Wigald und seiner Schwimmkameradin Petra, die ihn an diesem Tag begleitete. Wie Tag24 von der Berliner Polizei erfuhr, wurden zwei Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen die Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung eingeleitet. Weitere Details wollte die Behörde mit Hinweis auf Datenschutz nicht nennen.

Im Netz lässt sich Wigald von dem amtlichen Ärger dennoch nicht aus der Ruhe bringen. Unter einem Kommentar, in dem eine Nutzerin darauf hinweist, dass das Baden in der Spree in der Innenstadt schon seit 1925 verboten ist und theoretisch ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro drohen kann, reagiert der TV-Star mit trockenem Humor. Er rechne eher mit einem Hundertstel der Summe, schreibt er und fordert scherzhaft, man solle dann wenigstens Schilder aufstellen. Der Künstler steigt seit 2022 Tag für Tag unabhängig von Jahreszeit und Wetter in Freigewässer und dokumentiert diese Routine fleißig in den sozialen Medien. Seine Posts rund um die tägliche Schwimm-Challenge sorgten schon früher für Aufsehen, als eine Plattform seine Inhalte als nicht jugendfrei einstufte und einschränkte. An seiner Leidenschaft fürs tägliche Baden – mit oder ohne Gegenwind – hat all das offenbar nichts geändert.

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wigaldboning Moderator Wigald Boning beim 1364. Badetag in Folge in Berlin, 26. März 2026

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https://www.instagram.com/p/DM7n8fSMwDt/?hl=de&img_index=1 Moderator Wigald Boning im August 2025 auf Langeoog

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https://www.instagram.com/p/DHs86-bMFpj/ Moderator Wigald Boning im April 2025 in Elmshorn