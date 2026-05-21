Bauchmuskeln: Hailey Bieber begeistert mit Bikini-Fotos

Mit einem goldenen String-Bikini und definierten Bauchmuskeln hat Hailey Bieber (29) ihre Fans in Aufruhr versetzt. Das Model teilte kürzlich mehrere Fotos eines Poolside-Shootings für die Bademodemarke Calzedonia auf Instagram und setzte dabei ganz auf sommerliche Ästhetik: ein goldener Bikini mit schwarzen Akzenten, Beachwaves-Haare und eine entspannte Pose am Pool. Dazu schrieb sie schlicht "Summer" mit einem gelben Herz-Emoji. In den Kommentaren überschlagen sich die Fans vor Begeisterung. "Haileys Face Card enttäuscht wirklich nie", schrieb einer. Ein anderer kommentierte: "So super schön."

Hintergrund des beeindruckenden Auftritts ist ein konsequenter Lebensstil, über den Hailey offen spricht. Gegenüber Women's Health erklärte sie, dass ihr Workout-Mix aus Boxen, Krafttraining, Cardio und vor allem Pilates besteht. "Ich war früher Balletttänzerin, also bringt mich Pilates persönlich in die beste Form, weil es sehr dehnend ist", sagte sie. Dazu achtet sie auf ihre Ernährung: Eier oder Haferflocken zum Frühstück, Salat und Fisch zum Mittagessen, wenig Gluten. Trotzdem gönnt sie sich bewusst Auszeiten vom gesunden Alltag. "An einem Cheat-Day esse ich das, worauf ich als Erstes Lust habe. Das ist meine Regel", verriet sie gegenüber dem Magazin Elle.

Seit der Geburt ihres Sohnes Jack Blues, den sie mit Ehemann Justin Bieber (32) bekam, hat sich Haileys Körper verändert – und sie nimmt das bewusst an. Gegenüber Vogue sprach sie offen darüber, wie sie mit dem Thema "Bouncing Back" nach der Schwangerschaft umgeht: "Meine Hüften sind breiter, meine Brüste sind tatsächlich größer als vorher. Und ehrlich gesagt: wunderbar, ich nehme das gern an. Aber es ist eben nicht mehr derselbe Körper wie vorher." Ihr Sohn Jack Blues ist mittlerweile 21 Monate alt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hailey Bieber bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Hailey Bieber im Bikini

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026