Nach SPS-Diagnose: Céline Dion plant wohl Musik-Comeback

Céline Dion (57) kehrt offenbar auf die Bühne zurück. Die Sängerin plant laut einem Bericht des französischen Mediums La Presse eine Serie von Konzerten in Frankreich – ihre ersten Auftritte in dem Land seit 2017. In den Straßen von Paris sind bereits Plakate aufgetaucht, auf denen die Titel ihrer größten Hits zu sehen sind, darunter "The Power of Love" und "My Heart Will Go On". Die Teaser-Poster zeigen die Song-Namen in schwarzer Schrift auf schlichten weißen Rahmen und sind in der französischen Hauptstadt verteilt worden. Seit ihrer Diagnose mit dem Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen neurologischen Erkrankung, hatte die 57-Jährige ihre Karriere pausieren müssen.

Céline soll in der Paris La Défense Arena in Nanterre auftreten, der größten Veranstaltungshalle Europas, die bis zu 40.000 Menschen pro Abend fassen kann. Geplant sind dem Bericht zufolge mehrere Konzerte mit jeweils zwei Shows pro Woche im September und Oktober. Bereits 2020 sollte die Künstlerin in der legendären Location auftreten, musste die Termine aber mehrfach verschieben und schließlich ganz absagen – zunächst zweimal wegen der Covid-19-Pandemie, dann erneut zweimal aufgrund gesundheitlicher Probleme. Letztlich hatte sie ihre gesamte Courage World Tour abgesagt, die neben den Paris-Terminen auch 42 weitere Konzerte in ganz Europa umfasst hatte.

Céline hatte im Jahr 2022 erstmals öffentlich gemacht, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer Erkrankung, die Muskelsteifheit und schmerzhafte Krämpfe verursacht. In einem emotionalen Video auf Instagram erklärte sie damals, dass die Krämpfe jeden Aspekt ihres Lebens beeinträchtigen würden und sie manchmal daran hindern, ihre Stimmbänder so zu nutzen, wie sie es gewohnt sei. Die Mutter von drei Söhnen, die 2016 ihren Ehemann Rene Angelil durch Kehlkopfkrebs verlor, zeigte sich aber kämpferisch. In einem Interview mit dem Magazin Vogue im vergangenen Jahr sagte sie, dass ihr "Glück zurückgekehrt" sei.

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Getty Images Céline Dion, Juni 2024

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Getty Images Céline Dion, Februar 2024

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Getty Images René Angélil und Céline Dion, November 2012