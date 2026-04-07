"Drei Engel für Charlie"-Star Cheryl Ladd hatte Brustkrebs

Cheryl Ladd (74) hat jetzt zum ersten Mal öffentlich über ihre Brustkrebsdiagnose gesprochen. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in der legendären Serie Drei Engel für Charlie bekannt wurde, machte diese persönliche Enthüllung bei einem Panel des PaleyFests in Los Angeles. Dort war die 74-Jährige am Montag, den 6. April, zusammen mit ihren ehemaligen Co-Stars Jaclyn Smith (80) und Kate Jackson (77) aufgetreten, um das 50-jährige Jubiläum der Show zu feiern. "Meine war eine aggressive Form", erklärte Cheryl während der Veranstaltung und fügte hinzu: "Ich hatte wundervolle Ärzte."

Die Schauspielerin beschrieb ihre Krebserkrankung und die anschließende Behandlung als einen langen und harten Weg. "Ich war kahl. Es war eine demütigende Erfahrung, und doch habe ich einen wunderbaren Ehemann... er war bei jedem Schritt für mich da. Schließlich begann ich, kleine Haarsprossen zu bekommen", berichtete Cheryl laut dem Magazin People. Sie betonte, dass sie offen über ihre Krebsreise sprechen wolle, gerade weil auch ihre "Drei Engel für Charlie"-Kolleginnen von der Krankheit betroffen waren. Jaclyn Smith reagierte auf Cheryls Offenbarung mit den Worten: "Das Erste, was ich tat, war, ihr meine Perücken zu schicken. Sie war so tapfer." Cheryl appellierte an alle Frauen: "Wenn Sie etwas Kleines in Ihren Brüsten finden... ignorieren Sie es nicht."

Die Krankheit hat die Stars von "Drei Engel für Charlie" besonders hart getroffen. Jaclyn erhielt 2002 eine Brustkrebsdiagnose, unterzog sich einer Lumpektomie und Strahlentherapie und ist seitdem krebsfrei. Kate wurde 1987 diagnostiziert und musste sich nach einem Rückfall 1989 einer partiellen Mastektomie und rekonstruktiven Operation unterziehen. Auch Farrah Fawcett (†62), die ebenfalls zur Original-Besetzung der Serie gehörte, kämpfte gegen Krebs. Sie erkrankte 2006 an Analkrebs und verstarb drei Jahre später im Alter von 62 Jahren an den Folgen der Krankheit. Jaclyn und Kate setzen sich seit Jahren für die Früherkennung ein und ermutigen Frauen, regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen.

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Getty Images Cheryl Ladd bei der 50-Jahr-Feier von "Charlie's Angels" während des PaleyFest LA im Dolby Theatre, Hollywood, 6. April 2026

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Getty Images Bei PaleyFest LA: Kate Jackson, Jaclyn Smith und Cheryl Ladd feiern 50 Jahre "Charlie's Angels"

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United Archives GmbH/ActionPress Jaclyn Smith, Kate Jackson und Cheryl Ladd

Wie findet ihr, dass Cheryl beim Jubiläum so offen über ihre Brustkrebsreise gesprochen hat? Bewegend und wichtig – genau der richtige Rahmen dafür. Mutig, aber ich hätte das Thema eher losgelöst vom Jubiläum erwartet. Ergebnis anzeigen