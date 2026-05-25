Menowin Fröhlich will alle neun Kinder unter einem Dach

Menowin Fröhlich (38) steht kurz davor, neunfacher Vater zu werden. Der Sänger erwartet mit seiner Partnerin Ronja weiteren Nachwuchs und hat in einem RTL-Interview offen über seinen großen Familientraum gesprochen. Ausgelöst wurde das emotionale Geständnis durch eine Frage über Rapper Bushido (47), der zuletzt seine riesige Familienvilla mit zahlreichen Schlafzimmern gezeigt hatte. Ob er sich so etwas auch vorstellen könne? Menowins Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Ja, es wäre schön, alle Kinder unter einem Dach zu haben."

Gleichzeitig bleibt der Musiker realistisch. Ihm sei bewusst, dass sich dieser Wunsch nicht so einfach umsetzen lasse, schließlich hätten seine Kinder auch ihre Mütter. "Das kannst du ja nicht einfach so machen", erklärt er ehrlich. Luxus und teure Anschaffungen stehen für ihn aktuell ohnehin nicht im Vordergrund. Das Preisgeld aus seiner erfolgreichen Teilnahme an DSDS möchte er vor allem in gemeinsame Zeit mit seinen Kindern und einen bevorstehenden Umzug investieren. "Wir packen erst einmal alle Kinder ein und machen etwas Schönes zusammen", so Menowin.

Seine Partnerin Ronja spielt dabei eine zentrale Rolle. Im Interview schwärmt er von ihr in den höchsten Tönen – sie liebe seine Kinder "übertrieben", und genau das mache ihre Beziehung so besonders. Dass ihm seine Vaterrolle so wichtig ist, hängt auch mit seiner eigenen Vergangenheit zusammen: Menowin hatte nach eigenen Angaben eine schwierige Kindheit und habe deswegen früh den Wunsch gehabt, es bei seinen eigenen Kindern besser zu machen. "Wenn du deine Kinder zu 100 Prozent liebst, dann funktioniert das", zeigt er sich überzeugt.

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich mit seiner Freundin, 2025

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und seine Partnerin Ronja

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich im Mai 2025